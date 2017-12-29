Невідомий мотоцикліст кинув гранату у нічний клуб у Колумбії: багато поранених

У Колумбії невідомий на мотоциклі кинув гранату в нічний клуб Bora Bora, у результаті вибуху 31 людину поранено.

Про це пише Associated Press з посиланням на мера міста Оскара Сауреза. Інцидент трапився у невеликому місті Каукасія на півночі країни у п'ятницю, 29 грудня.

Під час нападу у клубі перебувало близько 70 людей. Зазначається, що три жінки отримали серйозні поранення. За словами Суареса, решта жертв зазнали лише незначних травм.

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Поліція заарештувала чоловіка і жінку за підозрою у нападі.