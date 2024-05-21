Які санкції можуть застосувати до військовозобов'язаного за неявку до ТЦК

Нещодавно набув чинності новий закон щодо мобілізаційних заходів в Україні. Так, в ньому прописано, які можуть бути санкції за неявку до ТЦК.

Нагадаємо, що 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Покарання за неявку до ТЦК

Згідно з законом, за неявку до ТЦК без поважної причини, на військовозобов'язаного чекають санкції.

Те, за яких причин військовозобов'язаний може не прийти у ТЦК, можна прочитати тут.

Відтак, керівник ТЦК може звернутися до поліції щодо адміністративного затримання порушника та доправлення його до центру комплектування. Такого роду заходи можуть застосовуватися у випадку неявки на виклик ТЦК чи на військово-лікарську комісію, або ж для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня.

У випадку, якщо поліція не може здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.

Крім цього, ТЦК може звернутися до суду з заявою про застосування тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Зазначимо, що позов до суду першої інстанції подається протягом 30 днів з виникнення підстави для такого кроку.

Заява до суду з боку ТЦК повинна містити такі дані:

найменування суду, до якого скеровують заяву на розгляд;

повне найменування позивача та його адресні дані;

дані відповідача (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування, поштовий індекс, засоби зв'язку, код платника податків, номер та серія паспорта, відомість про наявність чи відсутність електронного кабінету);

зміст вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

перелік документів та інших доказів;

підпис уповноваженої особи позивача та докази на підтвердження її повноважень.

Водночас суд може відмовити у задоволенні позову суду у тому випадку, якщо таке рішення може призвести до втрати основного доходу відповідача, або ж якщо відповідач використовує транспорт у зв'язку з інвалідністю чи утриманням людини з інвалідністю.

За неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на ВЛК громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу. Однак ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачає кримінальну відповідальність терміном від 3 до 5 років.

Способи для оновлення даних військовозобов'язаним

Наголосимо, що протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані. Це можна буде зробити за допомогою декількох способів:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Також військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК щодо зміни місця свого проживання.