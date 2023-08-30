Зеленський пообіцяв наслідки для чоловіків, які виїхали за кордон з липовими довідками від ВЛК
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання РНБО, де ухвалив кілька важливих рішень стосовно військово-лікарських комісій. Одне з них стосуватиметься чоловіків, що виїхали з України незаконно після повномасштабного вторгнення з допомогою ВЛК,
Так, глава держави пообіцяв притягнути до відповідальності тих чоловіків, які виїхали за кордон з липовими довідками. Таким чином відбудеться зменшення корупції у ВЛК.
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Зеленський пригрозив чоловікам, що виїхали незаконно за кордон
Президент наголосив, що за результатами перевірки ВЛК будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень комісій виїхали за кордон з початку повномасштабної агресії.
Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці,
– сказав він.
Зеленський також зазначив, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.
Зеленський провів засідання РНБО щодо ВЛК
- Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони, яке стосувалося корупцій у військово-лікарських комісіях. На ньому ухвалили кілька важливих рішень стосовно роботи ВЛК в цілому.
- Крім того, президент наказав переглянути рішення ВЛК щодо осіб, які могли виїхати за кордон з 24 лютого незаконно. Він наголосив, що цим питанням займатимуться правоохоронці.
- Варто зазначити, що ще 11 серпня глава держави анонсував засідання РНБО по ВЛК. Він зазначив, що у роботі системи є значні проблеми, які треба негайно вирішувати.
- Однією з нагальних проблем є корупція в комісіях. Зокрема, у Київській області виявили голову ВЛК при ТЦК та СП, яка за велику суму грошей робила фальсифіковані довідки на виїзд чоловікам за кордон.
- Однак у роботі ВЛК є певний прогрес у роботі та налагодженні системи. Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що уряд спростив проходження комісії для чоловіків, ввівши туди електронний документообіг.