Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник
Джерело:DPA
Над Балтійським морем зафіксували російський літак-розвідник. Через це Німеччина вирішила підняти в небо свої винищувачі.
Деталі про інцидент у Чорному морі
Інцидент трапився ще 30 квітня. Російський літак ідентифікували у міжнародному повітряному просторі біля острова Рюген.
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Німеччина одразу запустила 2 винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге. Аварійний загін супроводжував літак Росії у міжнародному повітряному просторі.
Російський літак порушив повітряний простір кількох країн
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що російський гвинтовий літак Ан-40 незаконно порушив повітряний простір Данії. Через це МЗС викликало посла Росії.
Крім того, літак-розвідник увійшов і в повітряний простір Швеції. Зокрема, на схід від данського острова Борнхольм у Балтійському морі.Зверніть увагу! З початку війни в Україні наші військові знищили 194 російські літаки, 155 гелікоптерів, а також 291 безпілотник. Вартість БПЛА, збитих лише за 2 травня, становить близько 2 мільйони доларів.
Останні новини з Німеччини
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