Дуже соромно, – у Німеччині перепросили за запізнення з постачанням зброї в Україну

Віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек перепросив за запізнення у постачанні зброї в Україну. Посадовець відзначив, що йому соромно через це.

Відповідну заяву Роберт Габек зробив 4 квітня. Це трапилось під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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Німецький політик перепросив за запізнення у постачанні зброї

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини зауважив, що Берлін почав масово надавати військову допомогу Україні надто пізно.

Роберт Габек відзначив, що Україна пояснила, – загроза війни була реальною: Він пояснив: "На той час ми лише розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити".

Мені дуже соромно за все це… Частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості,

– заявив політик.

Варто додати, що Роберт Габек прибув в Україну для перемовин керівництвом 3 квітня. Посадовець зазначав, що мета того візиту – дати Україні сигнал, що Німеччина вірить у перемогу над Росією.

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Військова допомога від Німеччини