Німеччина і Росія брехали, – Коболєв заявив, що повністю зупинить "Північний потік-2"
Санкції США повністю зупинять будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". Німецькі та російські політики свідомо брехали про те, що санції ніяк не вплинуть на проєкт Кремля.
Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв’ю Die Zeit заявив, що санції США є надзвичайно корисними для енергетичної безпеки Європи та України.
Тим часом: Німеччина просить США пом’якшити санкції проти "Північного потоку-2"
Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт,
– запевняє Коболєв.
Він зазначив, відповідними технологіями володіла компанія Allseas, зареєстрована у Швейцарії. Без її допомоги завершити будівництво потоку Газпрому не вдасться.
Андрій Коболєв нагадав, що Росія є лідером у використанні дезінформації.
За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали,
– сказав голова Нафтогазу.
Водночас у Росії вже заявили, що немає нічого неможливого. Судно Газпрому, яке здатне добудувати "Північний потік-2", уже вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході до Сінгапуру. Для того, аби відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод Балтійського моря близько 2 місяців.
Що відомо про "Північний потік-2": коротко
Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.
Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше першого кварталу 2021 року.
До речі: США готують нові санкції проти "Північного потоку-2": що про це відомо
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