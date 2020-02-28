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      Німеччина і Росія брехали, – Коболєв заявив, що повністю зупинить "Північний потік-2"

      -
      Коболєв заявив, що повністю зупинить "Північний потік-2" / naftogaz.com

      Санкції США повністю зупинять будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". Німецькі та російські політики свідомо брехали про те, що санції ніяк не вплинуть на проєкт Кремля.

      Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв’ю Die Zeit заявив, що санції США є надзвичайно корисними для енергетичної безпеки Європи та України.

      Тим часом: Німеччина просить США пом’якшити санкції проти "Північного потоку-2"

      Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт,
      – запевняє Коболєв.

      Він зазначив, відповідними технологіями володіла компанія Allseas, зареєстрована у Швейцарії. Без її допомоги завершити будівництво потоку Газпрому не вдасться.

      Андрій Коболєв нагадав, що Росія є лідером у використанні дезінформації.

      За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали,
      – сказав голова Нафтогазу.

      Водночас у Росії вже заявили, що немає нічого неможливого. Судно Газпрому, яке здатне добудувати "Північний потік-2", уже вирушило з порту міста Находка на Далекому Сході до Сінгапуру. Для того, аби відновити будівництво "Північного потоку-2" цьому кораблю потрібно пливти до данських вод Балтійського моря близько 2 місяців.

      Що відомо про "Північний потік-2": коротко

      Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше першого кварталу 2021 року.

      До речі: США готують нові санкції проти "Північного потоку-2": що про це відомо


      Мапа "Північного потоку-2"

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Коболєв Газпром Нафтогаз Новини Росії Санкції Новини США Північний потік-2
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