Спостерігають з тривогою: Німеччина допускає участь Білорусі у війні в Україні

Росія на початку 2023 року може розпочати новий наступ, зокрема з території Білорусі. Саме в Білорусі 19 грудня відбувається зустріч двох диктаторів Владіміра Путіна та Олександра Лукашенка.

Офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецький уряд з тривогою спостерігає за зустріччю Путіна й Лукашенка. У Німеччині не виключають розширення участі Білорусі у військових діях Росії проти України.

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При цьому представник канцлера Німеччини Олафа Шольца зазначив надання Білоруссю свого повітряного простору для авіаударів по Україні з боку Росії.

Путін і Лукашенко зустрічаються у Мінську

Російський диктатор Путін вперше з 2019 року прилетів у Білорусь. В Офісі Президента України вважають, що зустріч стосуватиметься підтримки Білоруссю наступу Росії в будь-якому вигляді.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що диктатори обговорять участь Білорусі в операції на суходолі.

Проте є також інші думки щодо зустрічі Путіна й Лукашенка. Радник ОП Олексій Арестович вважає, що президент Росії хоче напоумити та застерегти свого білоруського колегу від контактів із Заходом.

В Інституту з вивчення війни заявили, що Путін хоче обговорити питання російсько-білоруської інтеграції. Тобто Путін хоче вмовити Лукашенка щодо анексії Білорусі.

За даними білоруського підпілля, росіяни намагаються отримати контроль над білоруським ОПК. Лукашенко, ймовірно, буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК, щоб не відправляти свої війська в Україну.

Що відомо про ймовірний наступ росіян