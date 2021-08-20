У німецько-українських відносинах є певні проблеми, – політолог про візит Меркель до Києва

Уже 22 серпня 2021 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським. Проте експерти зазначають, що довіра між країнами зруйнована.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Він наголосив на тому, що все частіше лунають тези щодо проблеми у німецько-українських відносинах.

До теми Чого в Офісі Президента очікують від зустрічі Меркель і Зеленського

Які проблеми існують між країнами

За словами Умланда, зараз багато українських експертів, політиків та дипломатів вважають, що довіра між Києвом і Берліном зруйнована.

Проблеми, які дійсно є в українсько-німецьких стосунках, скоріше належать до "паталогій" загальної політики Німеччини,

– повідомив Умланд.

Він також зазначив, що Україна є крайнею, адже Німеччина вирізняється "фундаментальним пацифізмом".

Німецький уряд не проти України

На його думку, Німеччина не є антиукраїнською країною. Усі значущі партії тією чи іншою мірою підтримують Україну, а також її незалежність і територіальну цілісність.

Політолог повідомив, що можна і далі вести активні стосунки з Німеччиною. Варто використовувати підтримку країни лиш у тих аспектах, де це можливо. Проте це не стосується таких питань, як:

поставка зброї;

відмова від "Північного потоку-2";

вступ у НАТО.

"Є багато інших сфер, у яких Німеччина може і хоче підтримувати Україну", – наголосив Умланд.

20 серпня 2021 року Ангела Меркель прибула до Москви на зустріч з очільником Кремля. Вони обговорять будівництво "Північного потоку-2".

Андреас Умланд про німецько-українські відносини: дивіться відео

Візит Меркель до Києва: найголовніше