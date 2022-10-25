Чому і як змінюється політика Італії щодо України: пояснення політолога
З приходом до влади в Італії прем'єрки Джорджії Мелоні Рим повертається на перші ролі загальноєвропейської політики. Водночас перші дії Мелоні свідчать про те, що вона й надалі може підтримувати Україну.
Водночас політичне бачення нової прем'єрки може коригуватися під впливом зовнішніх факторів. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
Зверніть увагу Мелоні обіцяє підтримувати Україну й не піддаватися на шантаж Путіна
Експерт зазначив, що нова прем'єрка Італії виглядає "дуже об'єктивною і проєвропейською лідеркою".
У неї є суперзаява про те, що вона підтримуватиме вступ України в НАТО. При тому, що вона справді могла прийти й поламати контакти експрем'єра Маріо Драгі та забути про них. Тому з великою обережністю можна говорити про те, що поки що не виглядає, що вона "зіллє" інтереси Італії,
– пояснив оглядач.
За його словами, поки що Мелоні підтримує лінію свого попередника і дотримується "дуже правильного, об'єктивного та справедливого інтересу до України".
"Тому Мелоні на сьогодні виглядає дуже перспективною. Так, вона може змінитись. Її колишній шеф – Берлусконі може бігати до неї й робити неправильні підказки, але є віра, що вона залишиться такою ж. Зважаючи на перші дні, вона виглядає впевненою і непоганою політикинею, яка може зіграти дуже класну роль для України та Італії", – додав аналітик.
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На його думку, перші заяви Мелоні на чолі уряду Італії свідчать про те, що "Росія втратила великого союзника в Європі".
"Італія повертається до трійки лідерів ЄС, перестаючи бути тією країною, яка підігрувала Росії", – резюмував політолог.
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Нова прем'єрка в Італії: що відомо
- Джорджія Мелоні 22 жовтня склала присягу глави уряду Італії. Президент Володимир Зеленський привітав політикиню. Український лідер побажав новому італійському уряду успішно відповідати на всі виклики сьогодення.
- З перших заяв зрозуміло, що Мелоні досить дружньо ставиться до України. Проте її союзники мали складну історію стосунків з Росією та Владіміром Путіним.
- Також раніше Мелоні запевнила Володимира Зеленського у лояльній підтримці українського народу.