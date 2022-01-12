Нові санкції для Росії: що буває, коли шантажуєш сильних світу цього

"Росія може напасти на Україну з 6 різних напрямків " – на тлі таких повідомлень у Брюсселі розпочалися переговори Росії та НАТО. Водночас США оприлюднили новий пакет антиросійських санкцій.

З одного боку, Росію на зустрічі намагалися прикривати дипломати. З іншого – війська, які Володимир Путін завбачливо розпорошив на кордонах України.

До теми У центрі уваги – Україна: у Брюсселі розпочалися переговори Росії та НАТО

Ймовірні напрямки наступу Росії

Цих "зелених чоловічків" на білому снігу було дуже добре видно не лише нам, а і Європі. Журналісти The Guardian опублікували карту зі стежками, якими до України можуть прийти з Росії охочі померти.

Таких напрямків, щонайменше, 6. Південний – зі сторони Криму та Донбасу. З півночі Росія може використати для своїх цілей Білорусь. До речі, з цього ж напрямку спрямований наступ на Київ.

На Одесу росіяни можуть піти з Чорного моря. Ще одна стежка приведе їх на східний фланг – до Харкова та Дніпра. Однак західні експерти вважають, що там вони й зупиняться.

Росія може напасти на Україну з 6 різних напрямків: дивіться відео



Чи вистачить сил супротивнику

Втім для такої навали Кремлю необхідно удвічі більше сил, ніж зараз є на наших кордонах. Тож на повномасштабний наступ це не схоже, а от на чергове брязкання зброєю – навіть дуже. Таку думку підтверджують як західні, так і російські експерти.

За даними американських розвідників, зараз біля кордонів України перебувають близько 100 тисяч військових. За останні місяці їхня кількість не змінилась.



Війська Кремля довкола України / Інфографіка NYT

Втім, нещодавно туди перемістили ще й засоби для атаки з повітря. Зокрема ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі.

Що може стримати Росію

Не впевнена, чи вистачить Росії власних сил та ресурсів на такий масштабний похід на Україну. Проте точно знаю, що їх може стримати погода.

Для просування вперед важкій техніці потрібна тверда земля "під ногами". Через це будь-який великий наступ взимку й весною – просто неможливий, оскільки з відлигою традиційно починається бездоріжжя.

Випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Повітряний захист

Крім того, з повітря нас прикриває військова розвідка США. Їхні літаки регулярно літають над Україною й намагаються перехоплювати як переговори російських військових, так і відстежувати пересування наземних сил Кремля.

Читайте також Військові навчання біля України: США вимагають від Росії пояснень

Особливо нас цікавлять будь-які спроби Росії розмістити біля кордонів тактичну ядерну зброю. Оскільки раніше у Кремлі про таке теж говорили.

Про що дискутували з Росією

До речі, про контроль над ядерним озброєнням і безпеку навколо України напередодні, 11 січня, США та Росія дискутували у Женеві. Наступного дня, 12 січня, країна-агресор (як виявилось, Росії дуже не подобається, що її так називають) зустрілася вже з країнами-членами НАТО.

Хоча й Україну на ті перемовини не покликали, проте своє бачення ситуації ми Альянсу яскраво описали. Зазначу, що вони нас у ньому одностайно підтримали.

Чим закінчились перемовини НАТО – Росія

З чим зайшла Росія у ці перемовини? За фактом, з тим же, з чим виїхала з Женеви – з порожніми руками. Їхню делегацію очолив заступник голови МЗС Олександр Грушко та заступник голови Міноборони Росії Олександр Фомін.

Важливо, що це було перше засідання Ради НАТО – Росія за понад 2 роки. Втім, його б напевно й не було, якби Кремль не почав висувати Альянсу абсолютно дивні претензії.

Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав чітко зрозуміти, що Альянс не погодиться на вимоги Росії. Однак, аби вона сильно не засмучувалася, запевнили, що діалог ми на цьому ще не завершився.

Важливо НАТО та Росія обговорили "гарантії безпеки": Столтенберг підбив перші підсумки

Крім того, у НАТО залишилось ще багато питань до Росії, які пов'язані з:

військовими навчаннями в Європі;

запобіганням небезпечним військовим інцидентам;

космічними та кіберзагрозами.

Ніхто не слухає Росію

Питання, через які переговори затягнулись – це російські війська на кордоні з Україною. Крім того, постійні загрози, які лунають з вуст очільника Кремля, щодо вступу України в НАТО.

Хоча чіткої відповіді на наше постійне "коли Україна буде в НАТО" ми знову не почули, однак отримали чергове підтвердження, що до думки Кремля з цього приводу ніхто прислухатися не збирається.

Натомість усі держави-НАТО наголосили, що Росії час навчитися не лише претензії висувати, а й самій стежити за своїми діями. Оскільки у той час, коли вона намагається заборонити нам вступити до Альянсу – сама ступила на території України, Молдови та Грузії, куди її ніхто не кликав.

Тож, може, краще піти вже додому від "друзів", яким ти, відверто кажучи, набридла. Бо з таким друзями – вороги відпочивають.

Нові санкції для Росії

Якщо ці прохання й розмови не спрацюють, то санкції можуть чекати на самого Путіна. Поки Росія говорила у Брюсселі з НАТО, американська "сорока" The Washignton Post принесла важливу новину.

У США готуються оприлюднити новий пакет санкцій проти Росії. Навіть стверджують, що Білий дім їх вже підтримав.

У разі нового вторгнення Росії в Україну санкції накладуть на вищих російських військових та урядовців, включаючи президента та інших лідерів. Також обмеження торкнуться банківської системи та підприємств, що означатиме відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Крім того, санкції містять пункти, які сприятимуть зміцненню безпеки України.

Газопровід "Північний потік-2" у проєкті документу названий "інструментом зловмисного впливу Росії". Тому американські законодавці закликають колег "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб він не запрацював.

Ось, що буває, коли намагаєшся шантажувати сильних світу цього.

Виправдання Росії

До повідомлень про санкції у Кремлі швидко встигли придумати виправдання стосовно того, що відбувається на кордонах. Не повірите, але кажуть, що нові військові маневри не пов'язані ані зі спробою напасти на Україну, ані з бажанням залякати Захід.

Просто так збіглося, що коли в Женеві та Брюсселі дипломати сідали за стіл перемовин – у Росії розпочалися військові навчання.

При цьому, переміщуючи військових і техніку своєю територією (як каже Росія) – їм дуже не подобається, що Україна може отримати від НАТО зброю, аби захищати власні кордони.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи тиждень переговорів між західними країнами та Москвою, заявив, що "американські офіційні особи сиплять погрозами та пророкують високу ціну, яку Росія заплатить у разі нового вторгнення в Україну".



Пєсков одразу ж почав звинувачувати Захід / Фото Getty Images

Нічого без України про Україну

Можу сказати напевно, що хоч Україна й не брала участі в переговорах, на які цього тижня кликали Росію, однак принцип "нічого без України про Україну" – все одно на них зберігся.

"Срібна лисиця дипломатії", як називають заступницю держсекретаря США Венді Шерман, у Женеві це підтвердила. Під час зустрічі НАТО – Росія – це закріпив і Єнс Столтенберг.

Додам, що мені дуже б хотілося відреагувати на дії й слова Росії – оглушливим гуркотом дверей перед носом делегації з Кремля. Потім закликати Європу не сідати з ними за стіл перемовин.

Однак китайські стратеги та мислителі говорили: "Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче". Тож нехай буде так.