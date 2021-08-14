Головні новини 14 серпня: жорсткі сутички під ОП, аварія літака в Туреччині

Під Офісом Президента сталися масштабні сутички між правоохоронцями й Національним корпусом, під час яких постраждали 8 поліцейських. У Туреччині розбився пожежний літак. Гаїті сколихнув потужний землетрус. Стало відомо, скільки військових та техніки будуть на параді до Дня Незалежності. Такими були головні новини 14 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Сутички під Офісом Президента

Джерело: 24 канал

Під Офісом Президента виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу. Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Також постраждав паркан.

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Причина заворушень

Національний корпус у межах акції "Ні – капітуляції!" прийшов на Банкову колоною від Майдану Незалежності. Сутички спалахнули, бо лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали своїм штурмувати будівлю. Проте мітингувальникам не вдалось прорватись до Офісу Президента.

Хоча речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко наголошував: кожного, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, допустять на площу.

Постраждали поліцейські

Через заворушення постраждали 8 правоохоронців. За словами Шевченка, потерпілі поліцейські отримали опіки очей. Крім того, травми отримали і декілька нацгвардійців.

За фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям проти мітингувальників відкрили кримінальне провадження. Однак наразі затриманих немає.

Реакція Нацкорпусу

Представники Нацкорпусу називають дії поліції провокацією. Після мітингу на Банковій вони пішли до будинку Зеленського та анонсували інші масштабні акції протесту.

Сутички під ОП: Фото Аліни Туришин, 24 канал

Сутички Нацкорпусу з поліцією: дивіться відео

Протести під ОП: дивіться відео поліції

Аварія літака в Туреччині

Джерело: 24 канал

У Туреччині розбився пожежний літак. Трагедія трапилась у місті Кахраманмараш, що на півдні країни.

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Деталі аварії літака

Катастрофи зазнав літак Бе-200, який турецькі рятувальники орендували у Росії. Його залучали до гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.

На борту у момент аварії перебували 8 людей: 5 представників російської команди та 3 – турецької. У результаті вижити не вдалося нікому.

ЗМІ припускають, що літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води та врізався у скелі.

Момент падіння літака: дивіться відео

У Туреччині розбився літак рятувальників: дивіться відео

Пожежний літак зазнав аварії у місті Кахраманмараш: дивіться карту

Повені у Туреччині: коротко

У Туреччині тільки 12 серпня погасили масштабні лісові пожежі. У країну одразу прийшло нове лихо – потужні повені.

Стихія найсильніше вдарила по провінціях Синоп і Бартин, постраждали також Карабюк та Кастамону.

У результаті повеней загинула щонайменше 31 людина.

Землетрус у Гаїті

Джерело: CNN

Вранці 14 серпня Гаїті сколихнув потужний землетрус, його магнітуда сягнула 5,7.

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Є жертви стихії

Місцеві рятувальники повідомили, що катастрофа призвела до жертв та руйнувань. За інформацією ЗМІ, загинули 4 людей, зокрема 2 дітей – 7 та 9 років.

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів. Експерти також попередили про загрозу виникнення цунамі. За даними фахівців, на деяких ділянках узбережжя висота хвиль може сягати 3 метрів.

Людям рекомендують бути обережними та не наражати власне життя на небезпеку.

Землетрус на Гаїті: дивіться відео

Землетруси у світі: останні новини

Узбережжя Аляски 29 липня сколихнула низка потужних землетрусів. За інформацією фахівців, епіцентр землетрусу був розташований на глибині понад 46 кілометрів.

10 липня землетрус стався у Таджикистані – трагедія забрала життя людей.

Стихія магнітудою 4,8 у червні налякала жителів Хорватії. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, у перший літній місяць землетрус магнітудою 5,3 сколихнув Індонезію. Осередок поштовхів зафіксували на глибині приблизно 10 кілометрів.

Деталі параду до Дня Незалежності

Джерело: фейсбук МВС України

У Києві тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України. У Міністерстві внутрішніх справ показали, як до урочистого заходу готуються гвардійці.

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Скільки військових та техніки будуть на параді

Відомство оприлюднило фотографії з тренувань. Там також уточнили, що пішу колону Національної гвардії на параді представлятимуть 4 "коробки":

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна варта",

кінологічний підрозділ зі службовими собаками,

курсанти Національної Академії,

зведений оркестр.

На параді на Хрещатику буде 3 колони:

піша,

повітряна,

механізована.

. Загалом у 2021 році у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Тренування гвардійців до військового параду / Фото МВС

Парад з нагоди Дня Незалежності: що відомо