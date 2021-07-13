Головні новини 13 липня: відставка Авакова, реакція Зеленського на статтю Путіна

Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Володимир Зеленський відреагував на скандальну статтю Володимира Путіна про Україну. Рада підтримала ліквідацію Укроборонпрому, але провалила легалізацію медичного канабісу. Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві. Такими були головні новини України і світу 13 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Заява про відставку Авакова

Джерело: МВС України

Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави Міністерства внутрішніх справ.

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Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України,

– йдеться у ній.

Він подякував команді відомства за роки спільної праці.

Аби звільнити міністра остаточно, за це має проголосувати Верховна Рада. Попередньо, позачергове засідання щодо цього планують провести 15 липня.

Хто замінить Авакова

Зеленський запропонував на пост нового очільника МВС кандидатуру Дениса Монастирського. Він пропозицію очолити відомство прийняв.

До слова, досі Монастирський був главою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відставка Арсена Авакова: що передувало

У кріслі міністра Аваков пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.

Про те, що він "засидівся" на посаді періодично говорили активісти й окремі депутати.

Влітку 2020 року українці виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС та численними провалами його команди.

У червні 2021 року чутки про відставку Авакова поновилися. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.

Згодом в Офісі Президента спростували цю інформацію, назвавши її "традиційною політичною забавою".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Реакція Зеленського на статтю Путіна

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський зізнався, що не читав повністю скандальну статтю Володимира Путіна про Україну.

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Однак український лідер заявив: якщо очільник Кремля пише українською, отже "ми все робимо правильно". Він додав, що може тільки позаздрити главі Росії, який дозволив собі витратити стільки часу на настільки детальну роботу над статтею.

Зеленський також наголосив, що у Путіна дуже бракує часу на зустріч з ним, однак тепер йому зрозуміло чому.

Глава України зазначив, що "деякі речі, які він написав, вони могли б проговорити". Зокрема, він міг би надати Путіну багато матеріалу, яким можна скористатися при написанні іншої статті.

Окрім того, Зеленський пообіцяв, що коли у нього буде час, цю статтю детально проаналізують.

Якщо треба, щоб ця стаття знайшла відповідь, начебто вона ж написана українською. Треба, щоб ми щось відповіли. Подумаємо,

– запевнив Зеленський.

Одіозна стаття Путіна: головне

Путін написав статтю про Україну, яку на сайті президента Росії опублікували, зокрема, українською мовою.

Оперуючи заїждженими пропагандистськими твердженнями та перекрученими історичними фактами, Путін цинічно заявив, що Україну начебто допомогли створити більшовики, фактично пограбувавши цим Росію.

За словами російського президента, "саме радянська національна політика закріпила на державному рівні положення про 3 окремих слов'янських народи: російський, український і білоруський".

Глава Кремля також заявив, що Росія начебто "зробила усе, щоб спинити братовбивство". При цьому очільник Кремля проігнорував той факт, що лише від початку 2021 року російські найманці вбили на Донбасі 49 українських захисників.

Результати голосування Ради

Джерело: 24 канал

Верховна Рада провела чергове та позачергове засідання, на якому розглянули низку питань.

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Перезапуск ВККС з правками Зеленського

Нардепи схвалили документ про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зокрема, врахували пропозиції президента Володимира Зеленського. За законопроєкт №3711-д проголосували 305 парламентарів.

Він визначає порядок формування ВККС. Крім того, дає чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Також ініціатива формує порядок проведення конкурсів та вдосконалює організацію роботи та засідань ВККС.

Ліквідація Укроборонпрому

У другому читанні проголосували за законопроєкт про ліквідацію Укроборонпрому. Документ підтримали 256 парламентарів, проти були 16 нардепів, не голосували – 40.

Ухвалений законопроєкт дасть можливість прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни – до 1 року.

Документ передбачає впровадження таких змін

У межах трансформації держконцерну створять 2 великих холдинги: "Оборонні системи України" – до нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг – займатиметься авіацією і космосом.

Державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.

Провал легалізації медичного канабісу

Водночас Рада провалила голосування за законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію канабісу для застосування його у медичних та наукових цілях. Документ розглядали в першому читанні.

За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У випадку схвалення законопроєкту українські пацієнти отримали б доступ до лікування й полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

В Україні медичний канабіс потрібен щонайменше 2 мільйонам хворих українців – препарати на основі конопель можуть врятувати від болю.

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Російська втратила регіональний статус у Миколаєві

Джерело: фейсбук Тараса Креміня

Окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної у Миколаєві. Це сталося 8 липня.

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Місцеві депутати не скасували своє рішення

Мовний омбудсмен зазначив, що надсилав два звернення до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової із вимогою скасувати рішення миколаївських депутатів.

Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати у 6-місячний термін з дня набуття чинності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто 2 роки тому, скасоване,

– прокоментував Кремінь.

Статус регіональної російська втратила через суд, хоча самі депутати могли скасувати своє одіозне рішення. Втім, як зазначає, Кремінь, не усі обранці мали на це достатньо сміливості. Така нагода була у депутатів, наприклад, у травні 2021 року. Однак тоді забракло голосів.

Кремінь зауважив, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.