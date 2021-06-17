Головні новини 17 червня: перемога України, здорожчання газу, отруєння дітей в Івано-Франківську

Збірна України у другому турі Євро-2020 перемогла Північну Македонію. "Нафтогаз" встановив новий місячний тариф, тож газ суттєво подорожчає. В Івано-Франківську 8 підлітків у гуртожитку сильно отруїлись. РНБО анонсувала нове засідання. "Слуги" та ОПЗЖ влаштували бійку у Раді. Такими були головні новини 17 червня.

Найважливіші новини України і світу за четвер, 17 червня:

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Перемога України

Джерело: 24 канал

У Бухаресті відбувся поєдинок збірної України та Північної Македонії. У результаті команда Андрія Шевченка святкувала дебютну перемогу на турнірі. Рахунок – 2:1. Як відбувалась гра Україна стартувала досить успішно. На 29 хвилині наші відкрили рахунок у грі. Перший гол забив Ярмоленко. Вже за 4 хвилини у ворота суперника полетів другий м'яч. Знову ж таки Ярмоленко зробив передачу в правий кут штрафного на хід Яремчуку. Той досить точно пробив у ближній кут. Другу половину матчу вже назвали "валідольною". На 57 хвилині Північна Македонія відіграла один м'яч. Оскільки Караваєв програв підбір у воротарському і зарядив у ногу Пандєва, призначили пенальті у ворота України. Попри те, що Бущан відбив удар Аліоскі з 11-тиметрової позначки, той же футболіст добив сферу у ворота. Однак це не завадило Україні перемогти.

"Нафтогаз" встановив новий місячний тариф

Джерело: "Нафтогаз"

"Нафтогаз" оприлюднив місячний тариф на газ для населення у червні 2021 року. Його вартість становитиме 11,94 гривні за кубометр, що на 50% вище, ніж "Фіксований" річний тариф. Зверніть увагу! Споживачі, які обрали річний тариф, продовжать платити 7,96 гривні за кубометр. Ціни зростуть для тих, хто користується місячним тарифом. Чому газ дорожчає Споживачі, які обрали річний тариф, продовжать платити 7,96 гривні за кубометр. Ціни зростуть для тих, хто користується місячним тарифом.

У "Нафтогазі" зазначили, що ціна на газ за місячним тарифом обумовлена ситуацією на європейському ринку. За твердженнями компанії, ціни на газ там є одними з найвищих за останні 4 – 5 років. Крім того, на початку червня вони продовжували зростати.

Оскільки Україна імпортує 30% газу від загальних обсягів споживання, ціни ростуть через європейську динаміку.

Зауважимо, станом на початок червня середня ціна на газ у Європі сягала 25,9 євро за мегават у годину, тобто понад 270 доларів за тисячу кубометрів.

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Отруєння дітей в Івано-Франківську

Джерело: Galka.if.ua

В Івано-Франківську 17 червня 8 підлітків у гуртожитку отруїлись невідомою речовиною. Їх знайшли без свідомості.

З'ясували, що витоку газу у приміщенні не було, але діти могли отруїтись одорантом, який додають до газу.

Детальніше про ймовірну причину отруєння

У ДСНС зазначили, що ознаки одоранту були відчутні.

Прилади показували відсутність будь-якої речовини, хоча запах одоранту було чітко чути. Зі слів адміністрації коледжу технології та бізнесу, діти отримали отруєння через викид цієї невідомої речовини,

– сказали в ДСНС.

Щоправда, лікарі встановили, що підлітки отруїлися чадним газом.

Що з дітьми

У поліції запевнили, що дітям нічого не загрожує. Підлітки, які перебували у важкому стані вже у середньому.

Цікаво, що діти, які були у закритих приміщеннях, не отруїлися. Натомість отруїлись підлітки,у яких були відкриті вікна.

Поліція вже відкрила кримінальну справу. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що через ситуацію відбудеться термінове засідання комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Нове засідання РНБО

Джерело: РНБО