Головні новини 2 липня: довічне за вбивство Гонгадзе, скандал через взуття жінок-військових

Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе. Скандал через взуття жінок-військових на День Незалежності. В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта. Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Такими були головні новини 2 липня.

Найважливіші новини України та світу за 2 липня:

ВС залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе

Джерело: Детектор Медіа

Адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила, що Верховний суд відхилив касаційну скаргу захисту колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Його вирок – довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили без змін.

Суд над Пукачем: коротко

До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року. Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.

Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.

Касаційну скаргу в суді розглядали ще з 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року.

З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті й у липні 2021 року схвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.

Вбивство Георгія Гонгадзе

Журналіст та засновник видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року.

У листопаді того ж року знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині.

Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.

За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.

– Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича. Замовників вбивства журналіста досі не названо правоохоронними органами та не притягнуто до відповідальності.

Після загибелі чоловіка Мирослава Гонгадзе, дружина Георгія Гонгадзе, отримала політичний притулок у США. Вона досі там живе з двома їхніми доньками-близнючками.

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Скандал через взуття жінок-військових на День Незалежності

Джерело: 24 канал

Міністерство оборони 1 липня оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до 30-річчя Дня Незалежності. На них жінки-військові були у туфлях на підборах.

Видання "АрміяInform" повідомило, що під час урочистостей на Хрещатику 24 серпня разом із іншими підрозділами крокуватимуть курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Репетиція жінок-військових на підборах / Фото АрміяInform

Користувачі у соціальних мережах не залишили без уваги фото та розкритикували керівництво війська за таку ініціативу. Дехто з людей звинувачував у сексизмі, інші називали підбори "справжнім знущанням".

Заяви політиків

У Верховній Раді 2 липня під час години запитань до уряду був присутнім міністр оборони Андрій Таран. Представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення главі відомства та вручили йому декілька пар туфель .

. Друга віцеспікерка Олена Кондратюк з трибуни Ради виступила зі заявою, в якій вимагала від Андрія Тарана скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що взуття для жінок-військовослужбовиць має бути зручним.

Відповідь ЗСУ та Міноборони

У Міноборони розповіли, що туфлі коштують 650 гривень . У відомстві зазначили, що інформація про те, що ціна одної пари 6 500 гривень – не відповідає дійсності.

У ЗСУ повідомили, що проводять перевірку. Після неї ухвалять рішення. У Міноборони відповіли, що підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах. Саме у парадній формі військові будуть маршувати на День Незалежності.

Згодом Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі 24 каналу розповіла, що жінкам-військовим замінять взуття. За її словами, парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.

Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.

Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,

– зазначила Арнаутова.

До речі, "Слуга народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран підтвердив заміну взуття у жінок-військових.

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В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта

Джерело: МОЗ

З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу. Переважно нововведення стосуються перетину державного кордону іноземцями.

Нові карантинні правила:

Аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.

Це стосується прибулих з Індії, Великої Британії, Північної Ірландії, Росії та Португалії.

Якщо тест буде негативний, то пропуск в Україну буде забезпечний.

Якщо з цих країн повертаються українці, іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні, то їм теж потрібно пройти експрес-тест на антиген. Якщо він буде позитивний або людина відмовиться, то вона підлягає самоізоляції або обсервації.

Супровід осіб, які підлягають обсервації, здійснюють поліцейські.

Санітарні зони облаштовують поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Нові обмеження запровадили у Львові

У ВООЗ повідомили , що ймовірно, що штам Дельта стане домінантним у світі. Він удвічі заразніший, аніж той, що першопочатково був виявлений в Ухані. Та більшість вакцин таки ефективні проти нового варіанту недуги.

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У Львові 2 липня посилили карантин в громадських закладах. Хоч наразі ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна, та "розслаблятись рано". Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. У місті 2 липня зібрали комісію з надзвичайних ситуацій.

На засіданні комісії фахівці домовились:

посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших. За словами міського голови, посилення відбудеться у розумних межах;

облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем для хворих на коронавірус;

підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування львівських медзакладів;

Окрім цього, у Львові збільшать кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

Лукашенко наказав закрити кордон з Україною

Джерело: "Радіо Свобода"

Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Олександр Лукашенко заявив про це 2 липня на урочистих зборах на честь дня незалежності Білорусі. Він вже доручив прикордонникам перекрити кордон між країнами.

Своє рішення пояснив тим, що нібито з України надходить багато зброї.

Величезна кількість зброї надходить з України В Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною,

– заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив, що на території країни розкрили "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.

Лукашенко вже не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.

Проте у Держприкордонслужбі України в коментарі "РБК-Україна" заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.

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