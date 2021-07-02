Головні новини 2 липня: довічне за вбивство Гонгадзе, скандал через взуття жінок-військових
Джерело:24 канал
Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе. Скандал через взуття жінок-військових на День Незалежності. В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта. Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Такими були головні новини 2 липня.
Найважливіші новини України та світу за 2 липня:
ВС залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе
Джерело: Детектор Медіа
Адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила, що Верховний суд відхилив касаційну скаргу захисту колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Його вирок – довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили без змін.
Суд над Пукачем: коротко
- До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року. Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.
- Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.
- Касаційну скаргу в суді розглядали ще з 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року.
- З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті й у липні 2021 року схвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.
Вбивство Георгія Гонгадзе
- Журналіст та засновник видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року.
- У листопаді того ж року знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині.
- Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.
- За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.
- Замовників вбивства журналіста досі не названо правоохоронними органами та не притягнуто до відповідальності.
- Після загибелі чоловіка Мирослава Гонгадзе, дружина Георгія Гонгадзе, отримала політичний притулок у США. Вона досі там живе з двома їхніми доньками-близнючками.
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Скандал через взуття жінок-військових на День Незалежності
Джерело: 24 канал
Міністерство оборони 1 липня оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до 30-річчя Дня Незалежності. На них жінки-військові були у туфлях на підборах.
Видання "АрміяInform" повідомило, що під час урочистостей на Хрещатику 24 серпня разом із іншими підрозділами крокуватимуть курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Репетиція жінок-військових на підборах / Фото АрміяInform
Користувачі у соціальних мережах не залишили без уваги фото та розкритикували керівництво війська за таку ініціативу. Дехто з людей звинувачував у сексизмі, інші називали підбори "справжнім знущанням".
Заяви політиків
- У Верховній Раді 2 липня під час години запитань до уряду був присутнім міністр оборони Андрій Таран. Представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення главі відомства та вручили йому декілька пар туфель.
- Друга віцеспікерка Олена Кондратюк з трибуни Ради виступила зі заявою, в якій вимагала від Андрія Тарана скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.
- Глава Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що взуття для жінок-військовослужбовиць має бути зручним.
Відповідь ЗСУ та Міноборони
У ЗСУ повідомили, що проводять перевірку. Після неї ухвалять рішення. У Міноборони відповіли, що підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах. Саме у парадній формі військові будуть маршувати на День Незалежності.
Згодом Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі 24 каналу розповіла, що жінкам-військовим замінять взуття. За її словами, парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.
Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.
Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,
– зазначила Арнаутова.
До речі, "Слуга народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран підтвердив заміну взуття у жінок-військових.
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В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта
Джерело: МОЗ
З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу. Переважно нововведення стосуються перетину державного кордону іноземцями.
Нові карантинні правила:
- Аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.
- Це стосується прибулих з Індії, Великої Британії, Північної Ірландії, Росії та Португалії.
- Якщо тест буде негативний, то пропуск в Україну буде забезпечний.
- Якщо з цих країн повертаються українці, іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні, то їм теж потрібно пройти експрес-тест на антиген. Якщо він буде позитивний або людина відмовиться, то вона підлягає самоізоляції або обсервації.
- Супровід осіб, які підлягають обсервації, здійснюють поліцейські.
- Санітарні зони облаштовують поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.
Нові обмеження запровадили у Львові
Джерело: фейсбук Андрія Садового
У Львові 2 липня посилили карантин в громадських закладах. Хоч наразі ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна, та "розслаблятись рано". Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. У місті 2 липня зібрали комісію з надзвичайних ситуацій.
На засіданні комісії фахівці домовились:
- посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших. За словами міського голови, посилення відбудеться у розумних межах;
- облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем для хворих на коронавірус;
- підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування львівських медзакладів;
Окрім цього, у Львові збільшать кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.
Лукашенко наказав закрити кордон з Україною
Джерело: "Радіо Свобода"
Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Олександр Лукашенко заявив про це 2 липня на урочистих зборах на честь дня незалежності Білорусі. Він вже доручив прикордонникам перекрити кордон між країнами.
Своє рішення пояснив тим, що нібито з України надходить багато зброї.
Величезна кількість зброї надходить з України В Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною,
– заявив Лукашенко.
Крім того, Лукашенко заявив, що на території країни розкрили "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.Зверніть увагу! Лукашенко вже не вперше робить голослівні заяви про те, що з України в Білорусь контрабандою переправляють зброю.
Проте у Держприкордонслужбі України в коментарі "РБК-Україна" заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною.
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