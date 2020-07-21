Вранці у Луцьку Максим Кривош (Плохой) захопив автобус зі заручниками. Ввечері терорист відпустив усіх людей і здався, поліція його затримала. Поблизу станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Українці можуть подорожувати вже у 39 країн світу. А на Донбасі загинув боєць ЗСУ. Такими були головні новини вівторка, 21 липня.

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Захоплення заручників у Луцьку

У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками.

Все найважливіше Захоплення заручників у Луцьку: що відомо наразі – останні новини

Як все відбувалося

У центрі Луцька, біля Театрального майдану зранку 21 липня стояв рейсовий автобус "Берестечко – Краснилівка". Терорист захопив автобус і сам заявив про це у поліцію.

Він погрожував підірвати себе і людей, зазначав, що має гранати і автомат.

Точна кількість пасажирів спершу була невідома. У поліції говорили про приблизно 20 людей, у СБУ оперували меншою цифрою – у 10 осіб.

Увесь периметр оточила поліція: близько до місця події не пускали нікого. У повітрі ситуацію контролювали гелікоптери і літаки. Центр Луцька повністю перекрили: на в'їзді і виїзді стояли вантажівки, усе огородили стрічкою. Мешканців навколишніх будинків евакуювали з місця події.

Усі телефони у тих, хто перебуває всередині автобуса, терорист забрав. Він здійснив декілька дзвінків рідним своїх "бранців" із вимогою дослухатися до його вимог.

Згодом у мережі з'явилося відео із камер спостереження: на ньому видно, як майбутній захоплювач заручників із великим рюкзаком і сумкою сідає в автобус і зачиняє за собою двері

По обіді поблизу з автобусом спрацювала вибухівка: через ударну хвилю спрацювала сигналізація в авто, що припарковане на майдані.

Також було налагоджено контакт між терористом і правоохоронцям. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль передав в автобус воду для заручників.

Згодом він повернувся й просив у Максима Кривоша звільнити неповнолітного заручника. У відповідь правоохоронець почув лише постріли.

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Євген Коваль передав воду в автобус: дивіться відео

Де стояв автобус із заручниками – приблизне місце на карті

Перші фото з місця захопленого автобуса у Луцьку / Фото "Волинських новин" і "Суспільного Волинь"

Все, що відомо про захоплення людей у Луцьку: відео

Що відомо про нападника

Чоловік називав себе "Максим Плохой", має відповідні сторінки у соцмережах. "Плохой" – це його псевдонім. Справжнє ім’я й прізвище терориста – Максим Кривош.



Максим Плохой за кілька годин до захоплення виклав відео на ютуб-каналі / Скриншот

Чоловіку 44 роки. Він народився у Росії – у селищі Гай Оренбурзької області. Раніше двічі судимий і відбув покарання у в'язиниці сукупним терміном приблизно 10 років.

Книга "Філософія злочинця"

Антон Геращенко повідомив: в інтернеті за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Геращенко наводить уривок із книги.

Детальніше Захоплення заручників у Луцьку: про що пише терорист у книзі "Філософія злочинця"

Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхам. Мене можна вбити, але це не виправить. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Особа Бога – в дзеркалі…

– наводить цитату Геращенко.

Книга "Філософія злочинця" вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Власна торговельна марка

Як з'ясувалося, на Максима Кривоша була оформлена торгівельна марка "Ямогу". Про це, посилаючись на відкриті реєстри даних, повідомляє телеграм-канал "Klymenko time".



Торгова марка Максима Кривоша "Я Могу" / Зображення з телеграм-каналу "Klymenko time"

Що вимагав "Максим Плохой"

При спілкуванні із правоохоронцями і журналістами зазначив: свої вимоги виклав на сторінках у соцмережах. Виявилося, що він справді виклав свої наміри у твіттері за декілька годин до того, як вчинив задумане.

Йому було потрібне визнання від державних діячів, що вони – терористи. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський

Виконати вимоги потрібно було до 19 години. За пів години до завершення часу одна з пасажирок передала звернення до Володимира Зеленського, який мав викласти публічне звернення. Президент зробив це зі запізненням – на ролику, опублікованому у фейсбуці, він закликав подивитися більм "Земляни" 2005 року. Згодом Зеленський видалив свій пост. Більше про це за посиланням.





Вимоги Максима Плохого до влади / Скриншот його твітта

Зауважимо, що свої повідомлення у твіттері зловмисник спершу писав прямо під час перемовин із правоохоронцями, перебуваючи в автобусі із заручниками. Він писав щось на кшталт "Ауу, журналісти", "Мої вимоги вище".

Увага! Спершу твіт акаунту "Максим Плохой" з вимогами був доступний загалу. За декілька годин після розголосу інформації, твіттер заблокував цей профіль. Наразі у мережі залишилися лише скриншоти допису.

Він навіть телефонував журналісту Юрію Бутусову і висував свої вимоги.

Що відомо про заручників

Жінка та чоловік

Анастасія Михальчук у коментарі 24 каналу розповіла, що вранці до її матері зателефонували жінка та чоловік, які перебувають в автобусі. Жінка була максимально серйозною та сильно хвилювалась. Ймовірно, що терорист Максим Плохий тримав пістолет біля її голови.

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Жінка та 15-річна дитина

Олександр Думанський розповів 24 каналу, що в автобусі перебувають його мама Руслана і 15-річний брат. Родич заручників додав, що зловмисник забирав телефони в людей, а також вимагає, аби на місце події негайно приїхали журналісти.

Жінка

У телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги ще однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона "перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано.

Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.

Вагітна жінка

Сам терорист у переписці з журналістами наголосив, що в автобусі перебуває багато людей і серед них – вагітна. Про стан захоплених – нічого невідомо.

Важливо! Поліція розпочала кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікували як захоплення заручників. Про це 24 каналу повідомили у відділі комунікації Волинської області.

Звільнення заручників і затримання терориста

Спершу троє людей покинули автобус приблизно 21:00, але вже о 21:45 терорист здався і відпустив ще 10 людей. Тобто загалом було 13 заручників.

Звільненні заручники покидають автобус: дивіться відео

Згодом правоохоронці внаслідок штурму затримали й самого терориста. Перед цим поряд з автобусом знову пролунав гучний вибух. Згодом до захопленого транспорту під'їхав бронетранспортер, позаду якого ховався мікроавтобус.

Штурм автобуса з терористом у Луцьку: дивіться відео

Вибух біля метро у Києві

У Києві, біля станції метро знайшли вибуховий пристрій. Його вдалося знешкодити. На щастя, ніхто не постраждав.

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Як все відбувалося

21 липня до поліції надійшов дзвінок про підозрілий предмет поблизу станції метро "Мінська", на Оболонському проспекті.

Правоохоронці і вибухотехніки знайшли там саморобну вибухівку. Її вдалось знешкодити.

Рештки вибухівки направили на експертизу, а прилеглу територію продовжили перевіряти.

Як повідомила журналістка 24 каналу, протягом деякого часу правоохоронці огородили територію. Був обмежений рух транспорту, також людям не дозволяли перетинати обмежувальну лінію.

Згодом рух транспорту відновили.

Вибух біля станції столичного метро: дивіться відео

Що відомо про інші замінування 21 липня у Києві

Цим замінування у столиці не обмежилися. На гарячу лінію від ранку надходили повідомлення про замінування різних локацій.

Зокрема, залізничого вокзалу, аеропорту в Жулянах, торговельного центру "Ocean Plaza" та будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.

Реакція правоохоронців

Через цілу низку повідомлень про мінування в Києві залучили додаткові наряди поліції й Нацгвардії . Силовики посилено контролюють вулиці, громадський транспорт, ринки й інші місця великого скупчення людей.

. Силовики посилено контролюють вулиці, громадський транспорт, ринки й інші місця великого скупчення людей. Правоохоронці також наголошують, що категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, самостійно їх розглядати чи розгортати.

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Дивіться включення журналістки 24 каналу: відео

Країни, відкриті для українців

Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави. Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.

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Попри це для громадян нашої держави відкриті кордони 39 країн.

У цьому переліку є країни, де українцям будуть потрібні візи або ті, де діють певні карантинні обмеження.

Країни, відкриті для українців станом на 21 липня:

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багами

Ліван

Болгарія

Словенія

ОАЕ

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Рико

Сент-Люсія

Зауважимо, що за тиждень – від 14 липня – до списку з 25 відкритих для України країн світу додались 13 нових.

Про країни ЄС

За словами Кулеби, Україна наразі дійсно не відповідає критеріям, які визначені в ЄС для того, щоб держава потрапляла у "зелений список", громадяни якої можуть перетинати кордон

Ми з МОЗ постійно надаємо ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Робитимемо все можливе, аби Україна якомога швидше опинилася в "зеленому списку" і наші громадяни могли вільно в’їжджати на територію шенгенської зони,

– зауважив міністр.

Глава МЗС також наголосив, що чинні карантинні обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізу між Україною та ЄС і не мають на нього впливу.

До теми Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн

Які категорії українських громадян все ж можуть в’їжджати на територію ЄС попри карантин

Працівники медзакладів, медичні дослідники та співробітники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку; особи, яким потрібна термінова меддопомога.

Прикордонники.

Перевізники товарів та інших транспортних служб.

Дипломати; співробітники поліції під час виконання своїх обов’язків; служби та команди цивільного захисту.

Представники міжнародних організацій і міжнародних військових контингентів.

Особи, що мандрують транзитом.

Особи, що їдуть з не туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший робочий інтерес.

Особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок атак військ окупанта на Донбасі загинув боєць ЗСУ.

Ще одна втрата Герою було лише 26: на Донбасі загинув десантник Василь Кравченко

Бойовики 21 липня обстріляли Павлопіль. Поранення отримали двоє українських захисників, їх госпіталізували.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя одного бійця – він помер.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Там також додають, що підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Редакція 24 каналу також висловлює глибокі співчуття родині близьким загиблого бійця