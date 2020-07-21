Головні новини 21 липня: захоплення заручників у Луцьку, вибух біля метро у Києві
Вранці у Луцьку Максим Кривош (Плохой) захопив автобус зі заручниками. Ввечері терорист відпустив усіх людей і здався, поліція його затримала. Поблизу станції метро "Мінська" в Києві стався вибух. Українці можуть подорожувати вже у 39 країн світу. А на Донбасі загинув боєць ЗСУ. Такими були головні новини вівторка, 21 липня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку 21 липня чоловік захопив автобус із заручниками.
Все найважливіше Захоплення заручників у Луцьку: що відомо наразі – останні новини
Як все відбувалося
У центрі Луцька, біля Театрального майдану зранку 21 липня стояв рейсовий автобус "Берестечко – Краснилівка". Терорист захопив автобус і сам заявив про це у поліцію.
Він погрожував підірвати себе і людей, зазначав, що має гранати і автомат.
Точна кількість пасажирів спершу була невідома. У поліції говорили про приблизно 20 людей, у СБУ оперували меншою цифрою – у 10 осіб.
Увесь периметр оточила поліція: близько до місця події не пускали нікого. У повітрі ситуацію контролювали гелікоптери і літаки. Центр Луцька повністю перекрили: на в'їзді і виїзді стояли вантажівки, усе огородили стрічкою. Мешканців навколишніх будинків евакуювали з місця події.
Усі телефони у тих, хто перебуває всередині автобуса, терорист забрав. Він здійснив декілька дзвінків рідним своїх "бранців" із вимогою дослухатися до його вимог.
Згодом у мережі з'явилося відео із камер спостереження: на ньому видно, як майбутній захоплювач заручників із великим рюкзаком і сумкою сідає в автобус і зачиняє за собою двері
По обіді поблизу з автобусом спрацювала вибухівка: через ударну хвилю спрацювала сигналізація в авто, що припарковане на майдані.
Також було налагоджено контакт між терористом і правоохоронцям. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль передав в автобус воду для заручників.
Згодом він повернувся й просив у Максима Кривоша звільнити неповнолітного заручника. У відповідь правоохоронець почув лише постріли.
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Євген Коваль передав воду в автобус: дивіться відео
Де стояв автобус із заручниками – приблизне місце на карті
Перші фото з місця захопленого автобуса у Луцьку / Фото "Волинських новин" і "Суспільного Волинь"
Все, що відомо про захоплення людей у Луцьку: відео
Що відомо про нападника
Чоловік називав себе "Максим Плохой", має відповідні сторінки у соцмережах. "Плохой" – це його псевдонім. Справжнє ім’я й прізвище терориста – Максим Кривош.
Максим Плохой за кілька годин до захоплення виклав відео на ютуб-каналі / Скриншот
Чоловіку 44 роки. Він народився у Росії – у селищі Гай Оренбурзької області. Раніше двічі судимий і відбув покарання у в'язиниці сукупним терміном приблизно 10 років.
Книга "Філософія злочинця"
Антон Геращенко повідомив: в інтернеті за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. Геращенко наводить уривок із книги.
Детальніше Захоплення заручників у Луцьку: про що пише терорист у книзі "Філософія злочинця"
Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхам. Мене можна вбити, але це не виправить. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Особа Бога – в дзеркалі…
– наводить цитату Геращенко.
Книга "Філософія злочинця" вийшла друком у Луцьку в 2014 році. Вона описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
Власна торговельна марка
Як з'ясувалося, на Максима Кривоша була оформлена торгівельна марка "Ямогу". Про це, посилаючись на відкриті реєстри даних, повідомляє телеграм-канал "Klymenko time".
Торгова марка Максима Кривоша "Я Могу" / Зображення з телеграм-каналу "Klymenko time"
Що вимагав "Максим Плохой"
При спілкуванні із правоохоронцями і журналістами зазначив: свої вимоги виклав на сторінках у соцмережах. Виявилося, що він справді виклав свої наміри у твіттері за декілька годин до того, як вчинив задумане.
Йому було потрібне визнання від державних діячів, що вони – терористи. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський
Виконати вимоги потрібно було до 19 години. За пів години до завершення часу одна з пасажирок передала звернення до Володимира Зеленського, який мав викласти публічне звернення. Президент зробив це зі запізненням – на ролику, опублікованому у фейсбуці, він закликав подивитися більм "Земляни" 2005 року. Згодом Зеленський видалив свій пост. Більше про це за посиланням.
Вимоги Максима Плохого до влади / Скриншот його твітта
Зауважимо, що свої повідомлення у твіттері зловмисник спершу писав прямо під час перемовин із правоохоронцями, перебуваючи в автобусі із заручниками. Він писав щось на кшталт "Ауу, журналісти", "Мої вимоги вище".
Він навіть телефонував журналісту Юрію Бутусову і висував свої вимоги.
Що відомо про заручників
- Жінка та чоловік
Анастасія Михальчук у коментарі 24 каналу розповіла, що вранці до її матері зателефонували жінка та чоловік, які перебувають в автобусі. Жінка була максимально серйозною та сильно хвилювалась. Ймовірно, що терорист Максим Плохий тримав пістолет біля її голови.
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- Жінка та 15-річна дитина
Олександр Думанський розповів 24 каналу, що в автобусі перебувають його мама Руслана і 15-річний брат. Родич заручників додав, що зловмисник забирав телефони в людей, а також вимагає, аби на місце події негайно приїхали журналісти.
- Жінка
У телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги ще однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона "перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано.
Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.
- Вагітна жінка
Сам терорист у переписці з журналістами наголосив, що в автобусі перебуває багато людей і серед них – вагітна. Про стан захоплених – нічого невідомо.
Звільнення заручників і затримання терориста
Спершу троє людей покинули автобус приблизно 21:00, але вже о 21:45 терорист здався і відпустив ще 10 людей. Тобто загалом було 13 заручників.
Звільненні заручники покидають автобус: дивіться відео
Згодом правоохоронці внаслідок штурму затримали й самого терориста. Перед цим поряд з автобусом знову пролунав гучний вибух. Згодом до захопленого транспорту під'їхав бронетранспортер, позаду якого ховався мікроавтобус.
Штурм автобуса з терористом у Луцьку: дивіться відео
Вибух біля метро у Києві
У Києві, біля станції метро знайшли вибуховий пристрій. Його вдалося знешкодити. На щастя, ніхто не постраждав.
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Як все відбувалося
- 21 липня до поліції надійшов дзвінок про підозрілий предмет поблизу станції метро "Мінська", на Оболонському проспекті.
- Правоохоронці і вибухотехніки знайшли там саморобну вибухівку. Її вдалось знешкодити.
- Рештки вибухівки направили на експертизу, а прилеглу територію продовжили перевіряти.
- Як повідомила журналістка 24 каналу, протягом деякого часу правоохоронці огородили територію. Був обмежений рух транспорту, також людям не дозволяли перетинати обмежувальну лінію.
- Згодом рух транспорту відновили.
Вибух біля станції столичного метро: дивіться відео
Що відомо про інші замінування 21 липня у Києві
Цим замінування у столиці не обмежилися. На гарячу лінію від ранку надходили повідомлення про замінування різних локацій.
Зокрема, залізничого вокзалу, аеропорту в Жулянах, торговельного центру "Ocean Plaza" та будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.
Реакція правоохоронців
- Через цілу низку повідомлень про мінування в Києві залучили додаткові наряди поліції й Нацгвардії. Силовики посилено контролюють вулиці, громадський транспорт, ринки й інші місця великого скупчення людей.
- Правоохоронці також наголошують, що категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, самостійно їх розглядати чи розгортати.
Зверніть увагу Захоплення заручників у Луцьку: чи є зв’язок з вибухом у Києві та замінуванням у Харкові
Дивіться включення журналістки 24 каналу: відео
Країни, відкриті для українців
Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави. Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.
Дізнайтеся більше Коли та за яких умов Євросоюз відкриє кордони з Україною
Попри це для громадян нашої держави відкриті кордони 39 країн.
Країни, відкриті для українців станом на 21 липня:
- Туреччина
- Сербія
- Албанія
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Білорусь
- Великобританія
- США
- Мексика
- Єгипет
- Туніс
- Республіка Корея
- Ірак
- Іран
- Афганістан
- Південний Судан
- Ефіопія
- Сомалі
- Кенія
- Замбія
- Танзанія
- Бурунді
- Сейшельські острови
- Багами
- Ліван
- Болгарія
- Словенія
- ОАЕ
- Ірландія
- Мальдіви
- Антигуа і Барбуда
- Еквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморські острови
- Пакистан
- Пуерто-Рико
- Сент-Люсія
Зауважимо, що за тиждень – від 14 липня – до списку з 25 відкритих для України країн світу додались 13 нових.
Про країни ЄС
Ми з МОЗ постійно надаємо ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Робитимемо все можливе, аби Україна якомога швидше опинилася в "зеленому списку" і наші громадяни могли вільно в’їжджати на територію шенгенської зони,
– зауважив міністр.
Глава МЗС також наголосив, що чинні карантинні обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізу між Україною та ЄС і не мають на нього впливу.
До теми Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн
Які категорії українських громадян все ж можуть в’їжджати на територію ЄС попри карантин
- Працівники медзакладів, медичні дослідники та співробітники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку; особи, яким потрібна термінова меддопомога.
- Прикордонники.
- Перевізники товарів та інших транспортних служб.
- Дипломати; співробітники поліції під час виконання своїх обов’язків; служби та команди цивільного захисту.
- Представники міжнародних організацій і міжнародних військових контингентів.
- Особи, що мандрують транзитом.
- Особи, що їдуть з не туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший робочий інтерес.
- Особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.
На Донбасі загинув український військовий
Внаслідок атак військ окупанта на Донбасі загинув боєць ЗСУ.
Ще одна втрата Герою було лише 26: на Донбасі загинув десантник Василь Кравченко
Бойовики 21 липня обстріляли Павлопіль. Поранення отримали двоє українських захисників, їх госпіталізували.
На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя одного бійця – він помер.
Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Там також додають, що підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.
Редакція 24 каналу також висловлює глибокі співчуття родині близьким загиблого бійця