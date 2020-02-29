Головні новини на 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок

Туреччина після російської атаки у Сирії завдала удару у відповідь. Водночас, стало відомо, що сказав телефоном турецький лідер Ердоган главі Кремля Путіну. США та Афганістан підписали історичну угоду: вона має припинити 18-річну війну. Масштабні марші пам’яті Нємцова у Росії. Рибалки, захоплені в Азовському морі Росією, повернулися в Україну. Такими були головні новини 29 лютого.

Найголовніші новини за сьогодні, 29 лютого, в Україні та світі:

Відповідь Туреччини

Зверніть увагу! Ердоган пояснив, за що Туреччина воює у Сирії

Після обстрілу з боку військ режиму сирійського диктатора Башара Асада Туреччина розпочала активно наносити удари по сирійських військах. Як наслідок на північному заході Сирії було нейтралізовано 56 бійців армії Асада. На цьому Туреччина не зупинилася, а також знищила військову техніку сирійців.

Яку військову техніку Асада знищили турки:

8 танків;

4 БТР;

5 гаубиць;

2 ракетні установки;

військовий склад з хімічною зброєю;

2 автомобілі з ракетними установками, готовими до запуску.

Що відомо атаку Росії на Туреччину в Сирії? 27 лютого, авіація сирійського диктатора Башара Асада атакувала турецькі війська у регіоні Ідліб, внаслідок чого загинули 33 та дістали поранення ще десятки військових.



Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.



Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.

Ердоган Путіну: Відійдіть з дороги

До теми: Ердоган таки відкрив кордони для біженців: у ЄС вже втекли 18 тисяч нелегалів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 лютого провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію, яка склалася у сирійському Ідлібі. Лише 29 лютого стали відомі деталі цієї розмови.

Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини,

– розповів Ердоган про свій діалог із Путіним.

Окрім того, турецький президент заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки, аби зберегти свої кордони.

Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом.

Водночас, схоже, Росія не має намірів "піти з дороги". Там сталять питання про те, що в Сирії роблять турецькі військові та кажуть, що вони підтримують терористів.

Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу

Історична угода США та Афганістану

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29 лютого Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. Щоправда, це відбудеться через 14 місяців від дня підписання мирної угоди між країнами.

Для того, щоб досягти згоди, американцям довелося підписати угоду з бойовиками "Талібан" і викреслити їх зі списку терористичних організацій.



Підписання історичного документу/ фото Getty images

Ця мирна угода має завершити 18-річну війну в Афганістані. На церемонії підписання був присутній державний секретар США Майк Помпео, генсек НАТО Єнс Столтенберг і представник "Талібану" у Катарі Сухалі Шахін.



Майк Помпео під час історичної події/ фото Getty images

Деталі історичної угоди:

Документ має назву "Спільна декларація для створення миру в Афганістані".

Угода передбачає вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій Ради Безпеки ООН. США візьмуть участь у налагодженні діалогу між Пакистаном та Афганістаном з приводу цього питання.

Протягом 135 днів після підписання мирної угоди, США зменшить свою військову присутність у країні з 14 тисяч до 8,6 тисяч осіб.

Через 14 місяців з моменту підписання угоди США разом із союзниками по НАТО повністю вийдуть з Афганістану.

Найважливіша частина угоди — це початок внутрішньоафганського діалогу за участю офіційного уряду в Кабулі і "Талібану". Ці перемовини відбуватимуться за посередництва США й мають на меті, серед іншого, звільнення значної кількості полонених з обох сторін, а також створення умов для "досягнення політичного врегулювання та постійного і тривалого припинення вогню".

Більше про важливість цього документу і війну в Афганістані – у матеріалі 24 каналу.

Марші пам’яті Нємцова у Росії

Отакої: День народження блогерки Діденко в Росії закінчився трьома смертями: що сталося

У Росії продовжують вшановувати пам’ять опозиційного політика Бориса Нємцова. Він загинув у центрі Москви 5 років тому. Чоловіка вбили неподалік Кремля 5 вистрілами у спину. Це вбивство пов’язують із російським лідером Володимиром Путіним та його близьким оточенням.

Так, у Москві та Санкт-Петербурзі на вулиці вийшли тисячі людей. Вони об’єдналися у марші пам’яті Нємцова.

Учасники акцій скандували гасла "Ні вбивствам", "Замовників до відповіді", "Наше ім'я – Борис Нємцов", "Кадиров – ганьба Росії", "Свободу політв'язням".

Москва. Шествие в память убитого пять лет назад Бориса Немцоваhttps://t.co/nnqSwF8iyb pic.twitter.com/4GEB6caXFW — Activatica (@Activatica) February 29, 2020

У Москві люди також покладали квіти до місця вбивства Нємцова, що розташоване на Великому Москворецькому мосту. За деякими підрахунками на акції пам’яті у столиці Росії було понад 22 тисячі осіб.

Дань памяти #БорисНемцов, одному из выдающихся политических деятелей современной России, отважному защитнику демократии и свободы, убитому в Москве пять лет назад. Вместе со многими моими коллегами, в том числе европейскими. @EUinRussia pic.twitter.com/SRoqowjD3z — Pierre Lévy (@PierreLevyDiplo) February 27, 2020

У Санкт-Петербурзі за учасниками маршу пристально стежили правоохоронці. Так, у центр Санкт-Петербурга влада стягнула велику кількість силовиків. Вони супроводжують марш пам'яті, на який прийшли понад 4 тисячі людей. Учасники йшли за маршрутом від станції метро "Горьковская" до Троїцької площі і завершили акцію біля Соловецького каменя.

Перед початком і після акції на Троїцькій площі російські правоохоронці затримали 6 активістів з руху "Солідарність" і "Відкритої Росії".

Більше фото та відео з багатотисячних акцій у Росії – дивіться на сайті 24 каналу.

Повернення рибалок

Тим часом: У Берліні провели акцію, присвячену 6 роковинам анексії Криму: красномовні фото

У суботу, 29 лютого, в Україну повернулися четверо рибалок, яких російські прикордонники затримали 14 лютого в Азовському морі. Тактична група морської охорони Державної прикордонної служби України забезпечила їхній супровід до порту Бердянська.



В Україну повернулися захоплені Росією моряки/ фото ДПСУ

До відстані у майже 10 миль від порту Бердянська їх супроводжували кораблі Прикордонної служби ФСБ Росії. Після наближення раніше затриманого судна українські прикордонники перевірили усі документи. Вони встановили, що це саме цей катер і саме ці моряки.

До слова, українська сторона відразу вручила чоловікам штраф, позаяк вони вийшли до свого резонансного затримання Росією, вийшли у море з порушенням.



Захоплені Росією в Азовському морі рибалки вже в Україні/ фото ДПСУ

Що з Папою?

Увага – фейк! ЗМІ розповсюдили фейк про коронавірус у Папи Римського: що відомо про стан Франциска

Папа Римський Франциск занедужав і про це стало відомо ще напередодні. Він скасував низку заходів за своєю участю поза межами Ватикану, однак приймає гостей у своїй резиденції. Зокрема, 29 лютого він зустрівся із главою УГКЦ Святославом (Шевчуком).

Що ж до хвороби понтифіка, то відомо, що він занедужав після зустрічі з багатотисячною юрбою вірян 26 лютого. Після цього ЗМІ зафіксували, як він чхає та кашляє, а вже згодом з’явились зміни у його офіційному графіку.



Папа Римський захворів/ фото Getty images

Ба більше – британські ЗМІ роздули фейк про те, що у Папи – коронавірус. Цю інформацію вирішили подати на тлі спалаху інфекції в Італії. Джерелом дезінформації став британський журнал MCM. Це швидко підхопили і розповсюдили телеграм-канали.

Інша британська газета The Independent стверджує, що на сайт журналу здійснили хакерську атаку і розмістили фейкову новину про Папу.

Тому не хвилюйтеся, з Папою все гаразд!