Головне питання одне, – боєць ЗСУ прокоментував законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів вніс до парламенту новий проєкт закону про мобілізацію. Та головне питання у цьому документі – демобілізація.

Таку думку 24 Каналу висловив командир підрозділу TERRA Микола Волохов на позивний "Абдула", зауваживши, що це важливо і для тих, хто перебуває на фронті, і для тих, хто буде мобілізовуватися. Він додав, що багато людей чекають на новий закон. До слова, законопроєкт можуть розглянути у Верховній Раді уже 6 лютого.

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"Головне запитання, принаймні для мене, як для військовослужбовця. Усіх цікавить це понад усе – "правила гри". Скільки років держава встановлює, що та людина, яка пішла до війська, зобов'язана там перебувати й виконувати бойові завдання",

– наголосив Волохов.

Командир підрозділу зауважив, що багато людей хочуть знати ці правила. Волохов додав, що українцям треба чітко розтлумачити, через скільки вони зможуть демобілізуватися. Адже військовим треба давати можливість відпочити.

За словами народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, оновлений законопроєкт поки що не містить чітких термінів щодо питання ротації та демобілізації. Попередньо мовилося про те, що військові, які під час воєнного стану прослужили 36 місяців безперервно, можуть звільнитися зі служби. У Міноборони України переконані, що цього досить, аби підготувати резерви на заміну.

"Треба створювати таку систему, в якій людина може бути ефективна. Тому мають бути створені умови, щоби нормально відновлюватися. 36 місяців забагато. Я вважаю, що, якщо понад рік людина воює, їй треба дати можливість перепочити, відновитися. Не 15 днів відпустки, а трохи більше", – сказав "Абдула".

Як нині відбувається демобілізація