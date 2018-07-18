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Новий смартфон Huawei середнього класу P smart+ незабаром з’явиться в Україні

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Huawei P smart+ незабаром з’явиться в Україні
Huawei P smart+ незабаром з’явиться в Україні / cactusbusiness.co.uk

Компанія Huawei офіційно представила оновлену лінійку середнього цінового сегмента Huawei Nova – це нові смартфони Nova3 і Nova3i.

Про це повідомляє nv.ua.

При цьому на українському ринку модель Huawei Nova3i з’явиться під назвою Huawei P smart +.

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Модель Huawei Nova3i або P smart + отримала 6,3-дюймовий дисплей FullView FHD + (2340x1080) з співвідношенням сторін 19,5:9.

Смартфон працює на процесорі Kirin 710 та з 4 ГБ оперативної пам’яті.

На задній панелі розміщена подвійна камера має два датчики на 16 Мп і 2Мп. Перший фіксує яскраві зображення і відео, а додатковий записує дані глибини для створення ефекту боке. Також смартфон має подвійну селфі-камеру з датчиками на 24МП і 2Мп. Дві камери створюють ефект боке. Технологія штучного інтелекту доступна і для фронтальної камери.

Huawei P smart + також підтримує інтелектуальний ігровий режим, який підвищує продуктивність системи, блокуючи некритичні повідомлення і дзвінки, які можуть негативно вплинути на ігровий процес.

Смартфон також підтримує технологію GPU Turbo для оптимізації можливостей обробки графіки, тож сподобається геймерам.

Новий Huawei P smart + вже в серпні офіційно представлять в Україні.

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Теги: Смартфони Техно Huawei
Джерело: 24 Канал
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