Новий уряд: який шлях варто обрати "Слузі народу"

Про перші кроки партії "Слуга народу", про посади Олексія Гончарука та Уляни Супрун та тарифи – в прямому ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Про новий шлях парламенту

– Це як в історії із супергероями, від них вимагається набагато більше. Зараз Зеленський такий собі супергерой, який може змінити дуже багато, якщо запропонує новий суспільний договір.

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– Нам потрібно зараз, щоб вийшла влада та сказала, що є новий суспільний договір: "Ми не крадемо, а робимо реформи. А ви, будь ласка, платіть податки. Ви ж нам довіряєте, тож давайте платити податки, бо без них ваша довіра нічого не варта".

Я думаю, що може статися так, що кабмін буде відповідати за перетворення, а Зеленський буде відповідати за любов. Бо він їздить по регіонах, десь "виганяє дияволів" із чиновників й людям це дуже подобається.

– Чому зараз такий чудовий цей період? Бо в Зеленського такий рейтинг, що під нього можна провести будь-яку непопулярну реформу. Він може продати будь-що.

– Вони (представники партії "Слуга народу" – 24 канал) можуть відчути, як це кайфово змінювати країну. Так було в Грузії у перший термін при Саакашвілі, коли "ви молоді, класні й ви ще щось робите, бачите результат і до вас приходять інвестиції". Це може гуртувати цю команду разом, якщо цього не буде, то їх розкуплять.

Там же (у "Слузі народу" – 24 канал) випадкові люди. Є більше сотні мажоритарщиків, які абсолютно різні. Є Дубінський, на якому немає де мітки ставити, а ще Бужанський. А є нормальні люди, які дійсно мають європейські погляди та цінності. Поки що їх тримає разом тільки рейтинг Зеленського та дубинка цього рейтингу, бо все інші тільки про гроші.

– Вони просто різні й немає жодного питання по якому в них будуть збігатися погляди, якщо хтось не буде їх орієнтувати. Й тут цим орієнтиром має виступати президент.



Призначення Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Про Гончарука та Супрун

– Зеленський не орієнтується на громадянське суспільство, а на рейтинги. Й він бачить, що після років пропаганди, що Супрун погана, то люди й думають, що вона погана. Навіть, коли кажуть, що "так, в неї добра реформа, але вона погана". Чому вона погана при тому, що реформа добре – це ніхто не пояснює, але кажуть.



Уляна Супрун

– Олексій Гончарук – це людина, яка на "світлій стороні". Він робив дуже добру роботу в дерегуляції. Том дуже несподівано та приємно бачити його на позиції голови уряду. Коли ми кажемо про Гончарука, то це дійсно та історія, що 5 років помилок краще, ніж 50 років саботажу. Бо ми розуміємо цінності Гончарука й вони правильні.



Олексій Гончарук

Хто такий Гончарук і які в нього шанси очолити уряд?

Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.



Гончарука називають фаворитом президента Володимира Зеленського на посаду прем'єр-міністра України. За словами експерта Сергія Фурси, головний недолік заступника ОП – молодий вік. Гончаруку лише 35 років, тому він ще не має певного політичного впливу і тому йому можна нав’язати певну думку.

Про те, як голосуватимуть "Слуги народу"

– Загалом, теоретично, цей склад може претендувати на звання кращого уряду України в майбутньому, тому що дійсно є люди з правильними цінностями. Принаймні та група, яка уособлює економічний блок. Якщо під егідою цих людей будуть впроваджені зміни, а ми знаємо чутки, що на першому засіданні буде 50-100 законопроектів і найближчими місяцями ми побачимо ринок землі.

Якщо це буде рухатися такими темпами, а це важливо, бо вікно можливостей скоро зачиниться, то це буде дуже добра історія.

– Поки вони будуть голосувати за все, що можливо – ці 254 людей від "Слуги Народу", але ж потім там дуже різні особливості. Є "коломойські", "аваківські", ще якісь невідомі люди, яких скуплять одразу. Вони поки що будуть все виконувати і дисципліновано голосувати, але через півроку і рейтинг президента Зеленського зменшиться – це впливатиме на їх поведінку також.

Про тарифи

– Зменшити тарифи не вдасться, адже це суперечить умовам співпраці України Міжнародного валютного фонду.

Тарифи не будуть зменшені, це фізично неможливо. Насправді, це суперечить економічному здоровому глузду. Тарифи мають бути ринковими.

– Президент Володимир Зеленський ніколи не обіцяв знизити тарифи. Він зауважував, що вони дійсно високі, але прямих обіцянок щодо їх зниження не було.

Важливо! Президент України не має повноважень збільшувати чи зменшувати тарифи. Це питання перебуває у прямій компетенції Кабінету міністрів.