ОАСК заблокував конкурс з обрання голови САП

20 грудня 2021 , 17:53
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Джерело:

ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва заблокував конкурс з обрання голови САП. Зокрема суд частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідне рішення суд ухвалив 20 грудня. Зокрема суд  заявив про прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

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Суд своїм рішенням заблокував конкурс з обрання керівника САП

За наслідком розгляду справи суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,
– мовиться на сторінці ОАСК.

У суді повідомили, що рішення ухвалили тому, що:

  • у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП (що є відповідачем у справі), була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку;
  • законодавчо не визначили органу, якому б такі повноваження передавались.

Саме тому суд констатував наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на зайняття адмінпосад у САП. Суд вирішив, що:

  • Конкурсна комісія немає відповідного повноваження;
  • а також мовиться про протиправність ухвалення нею порядку роботи конкурсної комісії;
  • а також проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Справу суд розглядав за позовом екскерівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України з червня 2021 року (мовиться про Олександра Карєєва – 24 канал).

Ба більше, в ОАСК написали – головуючий суддя звернувся з відповідними зверненнями щодо "тиску на суд, у публікаціях ЗМІ, що спостерігались останнім часом" до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора. 

Коротко про питання щодо обрання глави САП

  • Обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було фактично однією з обіцянок президента Володимира Зеленського. Зокрема у спільній заяві щодо стратегічного партнерства США та України, опублікованій 1 вересня 2021 року, мовилось – потрібно негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів. 
  • Однак досі цього не відбулось. Зокрема у жовтні зірвали засідання комісії, яка має обрати керівника САП. Причиною стала відсутність кворуму – тобто не з'явилися члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.
  • Після цього Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок. Він також сказав, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.
  • 11 грудня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що ситуація з конкурсом в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показує, що системою не задоволені окремі політичні еліти. Детальніше читайте за посиланням

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Автор: Діана Квасневська