ОАСК заблокував конкурс з обрання голови САП
Джерело:ОАСК
Окружний адміністративний суд міста Києва заблокував конкурс з обрання голови САП. Зокрема суд частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Відповідне рішення суд ухвалив 20 грудня. Зокрема суд заявив про прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
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Суд своїм рішенням заблокував конкурс з обрання керівника САП
За наслідком розгляду справи суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,
– мовиться на сторінці ОАСК.
У суді повідомили, що рішення ухвалили тому, що:
- у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП (що є відповідачем у справі), була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку;
- законодавчо не визначили органу, якому б такі повноваження передавались.
Саме тому суд констатував наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на зайняття адмінпосад у САП. Суд вирішив, що:
- Конкурсна комісія немає відповідного повноваження;
- а також мовиться про протиправність ухвалення нею порядку роботи конкурсної комісії;
- а також проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
Справу суд розглядав за позовом екскерівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України з червня 2021 року (мовиться про Олександра Карєєва – 24 канал).
Ба більше, в ОАСК написали – головуючий суддя звернувся з відповідними зверненнями щодо "тиску на суд, у публікаціях ЗМІ, що спостерігались останнім часом" до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора.
Коротко про питання щодо обрання глави САП
- Обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було фактично однією з обіцянок президента Володимира Зеленського. Зокрема у спільній заяві щодо стратегічного партнерства США та України, опублікованій 1 вересня 2021 року, мовилось – потрібно негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів.
- Однак досі цього не відбулось. Зокрема у жовтні зірвали засідання комісії, яка має обрати керівника САП. Причиною стала відсутність кворуму – тобто не з'явилися члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.
- Після цього Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок. Він також сказав, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.
- 11 грудня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що ситуація з конкурсом в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показує, що системою не задоволені окремі політичні еліти. Детальніше читайте за посиланням.
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