Обговорили безпекову ситуацію: Зеленський поспілкувався з президентом Казахстану Токаєвим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм казахстанським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери країн тримають подальший зв'язок.

Президенти України та Казахстану поспілкувалися ввечері 2 березня. Головна тема розмови – складна безпекова ситуація в регіоні.

До теми Таджикистан і Киргизстан нібито висловили готовність надати Росії військову допомогу

Про що говорили Зеленський і Токаєв

За словами українського президента, вони з Токаєвим власне й обговорили питання безпеки в регіоні. Імовірно, мовиться про колишні країни СРСР.

Також лідер країн домовилися співпрацювати щодо гуманітарних питань.

Тримаємо подальший зв'язок,

– розповів Зеленський.

Більше деталей президент України не оприлюднив.

Яку позицію зайняв Казахстан щодо війни Росії проти України

На другий день після повномасштабного вторгнення Росії до України американські ЗМІ повідомили, що влада Казахстану відмовила Росії у проханні долучити свої війська до наступу. Крім того, країна не погодилася визнати псевдореспубліки Донбасу. Саме їхню "легітимізацію" господар Кремля використав як привід для нападу на українську землю.

Згодом з'явилася інформація, що Казахстан є готовим надати майданчик для переговорів України та Росії, якщо обидві сторони вважатимуть це за потрібне. Щоправда, будь-яких домовленостей з боку всіх сторін наразі немає.

2 березня Токаєвим провів розмову також з Путіним. Під час обговорення казахстанський президент закликав свого російського колегу до компромісу з Україною

Додамо, що на початку січня в Казахстані спалахнули народні протести, супроводилися вони масовими заворушеннями. У підсумку Токаєв звернувся до Путіна щодо введення військ ОДКБ (російський аналог НАТО – 24 канал). Ян наслідок, силовики російського президента вмить придушили протестні настрої казахи: без застосування зброї не минулося.

Зверніть увагу "Україна ми з тобою": у Казахстані зібрали понад 50 мільйонів тенге на допомогу українцям

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!