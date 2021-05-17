Обмін Медведчука на засуджених українців у Росії: у Кремлі відреагували на пропозицію

У Кремлі не оцінили ідею обміняти Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачують у держзраді, на українських полонених у Росії. На думку прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, "це українська внутрішньополітична кухня".

Пєсков переконаний, що українську ініціативу Росія навряд чи може серйозно розглядати. Про це пишуть одразу кілька російських ЗМІ.

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Прессекретар Путіна також зауважив, що не знає, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін.

Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати,

– сказав Пєсков.

Додамо, що ідея обміняти Медведчука на українських бранців Кремля належить секретарю РНБО Олексію Данілову. Раніше він сказав, що це могло б стати можливим у разі засудження політика.

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