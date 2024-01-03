Гіркий присмак, – "Калина" про те, що в останньому обміні не було жодного бійця "Азову"
Джерело:Святослав Паламар
Україна провела наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Заступник командира "Азову" Святослав "Калина" Паламар прокоментував повернення українських військових додому.
Україна 3 січня повернула з російського полону понад 200 українських воїнів та цивільних людей. Володимир Зеленський заявив, що це солдати, сержанти, офіцери. Серед них є військові, які воювали на різних напрямках.
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"Калина" відреагував на обмін полоненими
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що Україна змогла повернути 230 українських воїнів та цивільних. Втім, жодного захисника "Азову" обміняти не вдалося.
Дуже хотілось пити. Спрага не дає спати, будить по ночах. Ходиш по кімнаті. Нарешті баночка "Швепсу". Випиваєш залпом. Стає легше. Але турбує гіркий присмак після тих ковтків,
– написав Паламар на своїй сторінці у фейсбуці.
Це перший обмін полоненими з серпня 2023 року. Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.
Що відомо про звільнення "Калини" з російського полону
- 21 вересня 2022 року в рамках обміну полоненими були звільнені командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій "Волина" Волинський. Святослав Паламар, як і всі командири, подякував усім тим, хто просто зараз виконує бойові завдання та боронить нашу державу. Тоді повідомили, що командири перебуватимуть на території Туреччини. Таким був результат домовленостей з турецькою стороною.
- Заступник командира "Азову" Святослав "Калина" Паламар у березні 2023 року присвятив побратимам зворушливий вірш. Він нагадував, що потрібно повернути додому всіх полонених.
- У липні 2023 року до України повернулися командири, які керували обороною "Маріуполя". Після 4 місяців полону, вони понад 300 днів перебували у Туреччині, звідки й повернулися додому. Заступник Дениса Прокопенка подякував президенту, його команді та всім причетним за те, що їм вдалося "знайти ключик та відімкнути кайдани" й повернути командирів до України. "Калина" запевнив, що далі він та його побратими продовжуватимуть свою роботу, адже вони військові та давали присягу.