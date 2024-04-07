Лишилося переконати Росію, – Буданов про ініціативу папи щодо обміну "всіх на всіх"

Папа Римський Франциск наприкінці березня закликав Україну та Росію провести обмін "всіх на всіх". На цю ініціативу відреагував голова ГУР МО Кирило Буданов.

Очільник української розвідки підтримав ідею понтифіка про тотальний обмін російських військовополонених на наших. Однак Буданов окреслив нюанси, які можуть виникнути.

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Буданов пояснив нюанси в обміні "всіх на всіх" із Росією

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю журналістам Tagesschau зазначив, що він вітає великодню ініціативу Папи Римського. За словами генерала, він підтримує це рішення.

Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію,

– заявив він.

Буданов наголосив, що наразі він не бачить зацікавленості російської сторони в подібному обміні. Він додав, що центральний посередник в обміні українських і російських військовополонених вже не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

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