Лишилося переконати Росію, – Буданов про ініціативу папи щодо обміну "всіх на всіх"
Джерело:Tagesschau
Папа Римський Франциск наприкінці березня закликав Україну та Росію провести обмін "всіх на всіх". На цю ініціативу відреагував голова ГУР МО Кирило Буданов.
Очільник української розвідки підтримав ідею понтифіка про тотальний обмін російських військовополонених на наших. Однак Буданов окреслив нюанси, які можуть виникнути.
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Буданов пояснив нюанси в обміні "всіх на всіх" із Росією
Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю журналістам Tagesschau зазначив, що він вітає великодню ініціативу Папи Римського. За словами генерала, він підтримує це рішення.
Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію,
– заявив він.
Буданов наголосив, що наразі він не бачить зацікавленості російської сторони в подібному обміні. Він додав, що центральний посередник в обміні українських і російських військовополонених вже не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.
Голова ГУР дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- Кирило Буданов зазначив, що вже влітку 2024 року Росія може почати наступ на Донбасі. Він окреслив, що під час цих дій росіяни трохи просунуться в бік Часового Яру та рухатимуться до Покровська.
- Голова ГУР також вважає, що до початку очікуваного російського наступу суттєвих змін на фронті не буде. Водночас генерал не відкидає і українського наступу цього року, однак детальніше говорити про це він не став.
- Під час розмови головний розвідник нашої держави повторив, що Україна потребує "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів". Також сьогодні важливе питання засобів протиповітряної оборони.
- Буданов також зазначив, що міст через Керченську протоку залишається метою України. Тому наразі всі працюють над його знищенням, попри посилену охорону з боку росіян.
- Генерал також висловився й про німецькі далекобійні ракети Taurus. Голова ГУР МО зазначив, що ця зброя могла б полегшити життя українцям, адже ці ракети можуть уражати командні центри ворога та інші важливі цілі.
- Голова відомства також прокоментував ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.