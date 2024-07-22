Трагедія на атракціоні в Києві: пошуки хлопця продовжили після призупинення

У Києві 21 липня сталася трагедія на атракціоні поблизу пішохідного моста над Дніпром, коли обірвався трос зіплайну, внаслідок чого загинув хлопець. Наразі рятувальники продовжують шукати тіло загиблого.

Це сталося після того, як правоохоронці та співробітники ДСНС були змушені призупинити пошуки тіла хлопця через настання темряви.

Дивіться також Миттєво та на величезній швидкості: відео обриву троса на канатній дорозі у Києві

Пошуки тіла хлопця після трагедії на зіплайні продовжують

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС 22 липня вранці продовжили пошуки 20-річного хлопця, який за день до цього, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.



Поліція продовжує шукати тіло хлопця після трагедії на атракціоні / Фото поліції Києва

Вчора, з настанням сутінок, пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено,

– наголосили поліцейські.

У поліції нагадали, що інформація про нещасний випадок, надійшла до поліції Києва 21 липня близько 14:00. Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин.



Правоохоронці і рятувальники обстежують дно річки Дніпро / Фото поліції Києва

"За цей час водолази обстежили 8 000 метрів квадратних дна, а також 12 000 метрів квадратних за допомогою ехолота", – підкреслили правоохоронці.

У Києві обірвався трос на атракціоні над річкою Дніпро