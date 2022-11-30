Антиукраїнські процеси в УПЦ МП: релігієзнавиця назвала мету обшуків у попів
Служба безпеки України вже провела обшуки у кількох церквах УПЦ МП у різних регіонах. Чи не усюди знайшли традиційний набір – проросійську пропагандистську літературу, паспорти ворожої країни та готівку у великих розмірах.
Ймовірно, обшуки будуть продовжуватися, оскільки Україна – унітарна держава, і якщо вже було ухвалене централізоване рішення перевірити церкви Московського патріархату, то це будуть робити системно. Відповідно, після обшуків у Києві, Чернівцях, Івано-Франківську СБУ, напевне, завітає й до церков у всіх інших областях. Про це 24 каналу розказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.
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Суспільство давно просило звернути увагу на МП
Вона зауважила, що суспільство вже давно сигналізувало про те, що в УПЦ МП відбуваються антиукраїнські процеси, пропагується антиукраїнська ідеологія та насаджується "русскій мір". На це вказує і величезна кількість відповідної літератури та друкованих матеріалів, які розповсюджувалися серед вірян цих церков.
"Ви ж бачите, що всі бібліотеки забиті цією літературою, і якби прийняли рішення, наприклад, звільнитися від цієї літератури, то полиці стояли б пустими. Тому що власне української літератури, яка проповідує і яка розповідає правдиву історію, фактично немає", – підкреслила Филипович.
Релігієзнавиця пояснила, що мета цих обшуків – насамперед звернути, увагу держави на те, що відбувається, а по-друге, показати суспільству, що держава, що існує на наші податки, не є глухою до вимог суспільства, яке давно побачило, як ведуть справи у Московському патріархаті. Мова йде про те, що ця церква, крім чисто релігійних функцій, почала виконувати і певні політичні замовлення.
Я думаю, що держава правильно зробила, тільки це потрібно було робити значно раніше, а не чекати такої гарячої фази, яка розпочалася 24 лютого цього року,
– наголосила Людмила Филипович.
Вона додала, що є і третя мета обшуків СБУ – стряхнути цю монашу спільноту, і донести, що вони не тільки "Божі діти" та насельники монастирів, а й громадяни України. А у їхньої держави та її суспільства виникло до них багато запитань.
Людмила Филипович пояснила мету обшуків у церквах УПЦ МП: дивіться відео
Обшуки в УПЦ МП: що відомо
- Ситуація навколо Московського патріархату загострилася після того, як мережу сколихнуло відео з Києво-Печерської лаври, на якому під час служби виконують пісню про "матушку-Русь" та моляться за державу-агресорку у розпал російсько-української війни. За цю справу одразу ж взялися поліція та СБУ.
- 22 листопада Служба безпеки України завітала до Києво-Печерської лаври з обшуками. Там знайшли багато цікавого – проросійську літературу, яка використовується для навчання у семінарії та приходських школах, готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Крім того, у лаврі виявили людей, які надали паспорти та військові квитки СРСР або ж українські паспорти з ознаками підробки та пошкодження. Більше ніж 50 осіб перевірили на поліграфі. Серед них були й громадяни Росії, які перебували на території.
- 25 листопада СБУ обшукала Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ МП. Там так само знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур, гуртові партії прокремлівської літератури, пропагандистські матеріали тощо.
- Особливо цікаві знахідки – російські методички щодо особливостей проведення літургій після повномасштабного вторгнення. Так, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо ситуації в Україні та на фронті, вимагали заперечувати збройну агресію Росії та розповідати про "про утиски московської церкви".
- Після цього СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП в Івано-Франківську та на Тернопільщині. Вони дали подібні результати.
- 30 листопада перевірка завітала й на Закарпаття. Наразі там тривають обшуки.