Окупанти атакували залізничні колії та вокзал Херсона

Зранку, 8 травня, під час обстрілу Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

Через атаку рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

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На щастя, наразі всі 99 пасажирів у безпеці. В Укрзалізниц додали, що решта поїздів продовжує рух за графіком.

Росіяни здійснили масовану атаку