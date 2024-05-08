Окупанти атакували залізничні колії та вокзал Херсона
8 травня 2024, 08:35Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Зранку, 8 травня, під час обстрілу Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.
Через атаку рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
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На щастя, наразі всі 99 пасажирів у безпеці. В Укрзалізниц додали, що решта поїздів продовжує рух за графіком.
Росіяни здійснили масовану атаку
- У Міненерго повідомили, що 8 травня російські війська атакували енергетичні об'єкти у 6 областях України. Зокрема, під удар потрапили об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
- Під час обстрілу Росія атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі та в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. На місцях влучань почались пожежі.
- Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив інформацію, що на Полтавщині є влучання в енергооб'єкт. Туди влучив ворожий БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Окупанти також атакували три теплоелектростанції ДТЕК. У компанії додали, що це вже п'ятий масований обстріл її енергетичних об'єктів за останні півтора місяця.