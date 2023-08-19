Гуляла з дочкою в парку: російська ракета вбила викладачку "Чернігівської політехніки"
Росіяни вдень 19 серпня вдарили ракетою по центру Чернігова. Внаслідок ворожого обстрілу загинула викладачка "Чернігівської політехніки".
Також загарбники вбили співробітницю директорату. Про це розповіли в університеті.
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Росіяни вбили 2 працівниць НУ ЧП
Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старша викладачка кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна.
У момент обстрілу вона гуляла в парку із дочкою. ️У якому стані перебуває дівчинка, поки невідомо.
Приносимо глибокі співчуття всім рідним та близьким,
– мовиться у повідомленні університету.
Загинула викладачка "Чернігівської політехніки" / Фото НУ ЧП
Також внаслідок ракетного удару загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії НУ "Чернігівська політехніка" Торія Наталія Володимирівна. Вона поверталася з церкви.Редакція 24 Каналу висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок терористичної атаки по Чернігову.
Співробітниця директорату теж загинула / Фото НУ ЧП
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Ракетна атака по Чернігову: коротко
- Інформація про звуки вибухів в Чернігові надійшла о 11:30. Невдовзі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що окупанти атакували центр міста.
- Ворог вдарив "Іскандером"по драмтеатру, де проводили виставку дронів.
- Керівниця Victory Drones, відома ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська зазначила, що захід заздалегідь узгодили з місцевою владою. Про місце проведення було відомо лише учасникам. Його оголосили за лічені години до початку.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що під ворожий удар потрапили площа, політехніка та театр. Внаслідок атаки постраждали діти, котрі прогулювалися центром міста.
- Зокрема, серед жертв терористичного удару – 6-річна дівчинка. Лікарі боролися за її життя, але через велику втрату крові не змогли врятувати. Її мама перебуває у важкому стані.