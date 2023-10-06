Ранковий удар по Харкову: кількість поранених зросла, загинули дитина з бабусею

Вночі росіяни завдали Удару по Харкову, внаслідок чого поранень зазнали кілька десятків людей. На жаль, маленька дитина загинула.

Близько 7 ранку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог здійснив атаку виключно по цивільній інфраструктурі міста, є влучання у житловий будинок.

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Що відомо про кількість поранених

Місцева влада повідомила про влучання у кількох районах міста. Одразу після удару було відомо про 3 поранених, однак на місцях атаки було багато завалів, тож їхня кількість зростала у міру роботи спецслужб. Коли кількість поранених зросла до 9, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих – 11-місячне маля.

В ОВА повідомили, що загалом

Відомо, що серед постраждалих 20 чоловіків і 9 жінок у віці від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, зокрема дитини, – середній. Також є кілька "легких" пацієнтів, яким медики надали допомогу на місці.

Переважно у людей зафіксували вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя та гематоми. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Під завалами знайшли тіло дитини та його бабусі

Коли рятувальники взялися до ліквідації наслідків атаки, стало відомо, що під завалами житлового будинку може перебувати маленька дитина.

На жаль, згодом очільник мер Харкові Ігор Терехов повідомив страшну звістку – дитину знайшли мертвою. Виявилось, що це 10-річний брат пораненого 11-місячного хлопчика.

На жаль, є загиблий хлопчик 10 років. Дуже такий жахливий випадок. Це війна, але це житлові будинки, які обстрілює ворог,

– сказав він.

Згодом, о 12:19, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що під завалами знайшли ще тіло 67-річної загиблої жінки – це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов раніше повідомляв, що під час розбору завалів рятувальники знайшли ще одне тіло, однак ця людина загинула не внаслідок обстрілу, а ще до атаки. Водночас ще залишається ризик знайти інші тіла.

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