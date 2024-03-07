Ворогу Одеса стала "поперек горла", – Братчук про часті обстріли міста

Окупанти не припиняють тероризувати Одесу. Ворог вдарив по місту, зокрема, 6 березня, коли там був Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Це 24 Каналу прокоментував речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що вибух пролунав буквально одразу після оголошення повітряної тривоги. Попередньо відомо, що загарбники запустили балістику з тимчасово окупованого Криму – Джанкою. До слова, ворог вдарив по місту після 10 ранку.

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"Дуже багато запитань, чи стосується візиту президента цей ракетний удар, чи це спеціально били. Ми виходимо з того, що війна триває. Вона не десь далеко. Особливо й Одеса це відчуває", – наголосив Братчук.

Тому очікувати ракетної загрози або атак дронами можна будь-якої хвилини й кожного дня. Ворог намагається налякати українців.

Не перший випадок

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі. Нині триває слідство. Зокрема, проводять контрдиверсійні заходи. Унаслідок атаки загинуло 5 людей. Постраждалі перебувають у лікарнях. Вони мають поранення різного ступеня.

Думаю, що найближчим часом ми вже будемо знати, можливо, більше деталей про те, що відбулося. Це ж не перший випадок, коли Одесу обстріляли, у нас була висока делегація і президент України. Тому люди це відчувають,

– додав речник Української добровольчої армії Південь.

Окупанти висували різні версії щодо удару у своїй пропаганді. Так спочатку говорили про нібито нагородження представників ЗСУ президентом України, а потім почали говорити, що атака – це намагання ударити по високій українській та грецькій делегації. Згодом ворог вигадав ще третій варіант.

"Війна триває, ми це тут на Півдні розуміємо: ворогу Одеса стала "поперек горла". Це правда, і тому оці всі моменти з цим пов'язані емоційно, передусім. Плюс терор", – сказав Сергій Братчук.

До слова, ніч проти 7 березня в Одесі минула без нальотів "Шахедів".

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