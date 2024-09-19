Росіяни атакували енергооб’єкт на Сумщині: обласний центр і частину регіону було знеструмлено
Джерело:Укренерго
Вночі на 19 вересня окупанти обстріляли енергооб'єкт на Сумщині. Через це було знеструмлено Суми та частину області.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. Споживання електроенергії знизилось на 4,3%, але Укренерго закликає до ощадливого використання у вечірні години.
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Що відомо про наслідки обстрілу Сумщини
Внаслідок ворожих обстрілів енергетичного об'єкта вночі Суми та частина області залишилися без електрики. Вранці всі споживачі були підключені до електропостачання.
Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось м. Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі заживлені,
– йдеться у повідомленні Укренерго.
Через бойові дії також є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.
Що відомо про обстріли у ніч на 19 вересня
- Вночі 19 вересня Росія атакувала Україну 4 ракетами й 42 "Шахедами". Додали, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
- Внаслідок бойової роботи по ворожій цілі на Черкащині зазнав пошкоджень заклад освіти.
- Росіяни атакували Рівненську область вночі 19 вересня. Оборонці неба збили ворожу повітряну ціль.
- Уночі 19 вересня російська армія цинічно обстріляла кілька районів Харкова керованими авіабомбами та ракетами, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі та депо. Унаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів. Ще один КАБ прилетів у передмісті, але про руйнування не повідомлялося. Загалом, уночі Росія випустила по Харкову 3 керовані авіабомби та ракети, тип яких встановлюється.