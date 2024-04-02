Росіяни активно застосовують 2 типи авіабомб: наскільки вони руйнівні

Росія не припиняє обстрілювати Харків. Окупанти тероризують мешканців Харківщини, використовуючи нові типи модернізованих авіабомб. З'явилася підвищена загроза для прифронтових регіонів.

Росія використовує модернізовані авіабомби, про це розповів 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що такі ж бомби окупанти застосовували для штурму Авдіївки.

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Чим небезпечні модернізовані боєприпаси Росії

Богдан Долінце сказав, що Росія використовує 2 типи модернізованих авіабомб.

Перший тип – УМПК бомби, які використовують розкладні крила і дозволяють збільшити дальність польоту на відстань 30 – 50 кілометрів.

УМПК – універсальний модуль планерування і корекції розроблений російським підприємством "Базальт". Навісний модуль призначений для перетворення звичайних некерованих бомб у планерні бомби, які мають високу точність та збільшений радіус дії.

Другий тип – застосування нового боєприпасу. Крім модуля планерування і корекції застосовують активний двигун, який забезпечує надання додаткової швидкості. Дозволяє збільшити дальність польоту до 70 – 80 кілометрів

Використання такого двигуна дозволяє на невеликих відстанях використовувати такі боєприпаси для запуску не з авіаційної системи, а з наземної пускової установки,

– зазначив Долінце.

Авіаційний експерт наголосив, що використання подібних бомб несе велику загрозу населенню України.

Вони (авіабомби – 24 Канал) є дуже небезпечними через їхню потужність – понад 250 кілограмів. Результат вибуху співмірний з прильотом крилатої або балістичної ракети середньої потужності,

– розповів Богдан Долінце.

Ситуація у Харкові: коротко