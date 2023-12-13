Окремо атакує ракетами чи "Шахедами": для чого Росія застосовує цю тактику

Росіяни вдаються до нової тактики атак України. Окремо запускають балістику, ракети чи малі групи "Шахедів". Зокрема проти ночі 13 грудня ворог знову атакував Київ балістичними ракетами. Проте комплексної атаки наразі не застосовує.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що противник шукає найбільш ефективні способи атак. Проте українські системи ППО та ПРО також удосконалюються та підсилюються.

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Збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти

Під час завдання ударів силами повітряного нападу росіяни одночасно розв'язують питання розвідки, а також з'ясовують місце розташування українських сил ППО та ПРО, які виходять в ефір під впливом першої групи цілей. Тоді друга група цілей буде обходити ці засоби.

В районах, де менше наших систем ППО, ворожі цілі можуть переформатовуватись у нові групи та заходити на нові напрямки.

Як крилаті ракети, так і "Шахеди" спочатку можуть рухатись в одному напрямку, а потім облітати об'єкт для його ліквідації та завдавати удар з протилежного боку,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни комплексують типи повітряного нападу, маршрути, використовують пастки в строю, де є ракети, зокрема крилаті, для того, щоб збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти.

Підвищуємо потенціал

"Завдання української протиповітряної оборони полягає в тому, щоб в цих умовах підвищувати потенціал, кількість, навички оборонців сил ППО в боротьбі з будь-якими повітряними цілями", – наголосив Романенко.

Для захисту української енергетичної інфраструктури Німеччина передасть Києву ще одну систему Patriot . Раніше Берлін підсилював ППО України чотирма системами IRIS-T.

Також розпочалось постачання в Україну інтегрованого озброєння в рамках програми FrankenSAM з використання елементів радянських ЗРК та американських ракет. Зокрема ракети Sea Sparrow можуть застосовуватись для ЗРК "Бук", а ракети Sidewinder поєднується з радарами радянських часів. Також в у програмі будуть використані сучасні ракети Patriot.

"Крім того, підвищується потенціал українських мобільних груп, в яких до вогневих засобів додаються, тепловізори для роботи вночі, електронні вказівки, радіолокаційні станції, прожектори тощо", – додав Ігор Романенко.

Що відомо про ворожу атаку на Київ вночі 13 грудня