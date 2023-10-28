"Шахеди" чи ракети: Киричевський припустив, до яких атак готуються росіяни
Вже понад місяць Росія не обстрілює великою кількістю ракет нашу територію. Адже останній масований ракетний удар по Україні був 21 вересня.
Водночас кількість ракет, які росіяни випустили по українській території в інших форматах, починаючи з 22 вересня, також є доволі великою. Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, додавши, що жовтні ворог також посилив удари "Іскандерами".
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Використовують "Іскандери"
У цьому сенсі інформація розвідки міноборони Великої Британії щодо того, що, мовляв, росіяни давно не підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники, є "білим шумом". Ворог не припиняє обстріли України.
Зокрема він активізував застосування ракет "Іскандер" – балістичних та крилатих.
Сьогоднішній звіт Повітряних сил про збиття одразу 3 крилатих "Іскандерів", які прямували у Дніпропетровську область, і що один не долетів до цілі, з'явився не просто так,
– зазначив експерт Defense Express.
Постійні повітряні тривоги, які можуть оголошуватись на Сході чи у Північних регіонах, оголошуються через те, що росіяни використовують балістичні ракети, які у нас немає можливості збивати.
Коли росіяни можуть розпочати масовані ракетні атаки: дивіться відео
В певний період не зможуть застосовувати "Шахеди"
Останні тижні росіяни максимально використовують балістичне озброєння або комбінують запуски "Шахедів" і крилатих ракет повітряного базування під тактичну авіацію Х-59.
Ці ракети доволі небезпечні, адже їхня бойова частина – 300 кілограмів, дальність польоту – до 300 кілометрів. Х-59 у перші тижні повномасштабного вторгнення наробили немало біди для нашої інфраструктури,
– наголосив Кричевський.
А тому невідомо, який формат росіяни можуть моделювати для ударів по українській інфраструктурі.
Навіть зважаючи на високі темпи виробництва ракет, які демонструють росіяни, їм потрібно накопичити ракети повітряного базування Х-101.
Крім того, зараз суттєво погіршились погодні умови, і через певний час загарбники не зможуть використовувати "Шахеди".
Адже "Шахед" революційний у всьому, окрім одного – це летальний апарат невеликої маси зі специфічною аеродинамікою, який можуть здути аеродинамічні потоки,
– пояснив Іван Киричевський.
Минулої зими вже був період, коли окупанти не мали можливості використовувати "Шахеди". Очевидно вони накопичують ракети повітряного базування великої дальності саме з розрахуванням на той період, коли не зможуть запускати "Шахеди" через погодні умови.
Більше про обстріли росіян території України
- Вночі 28 жовтня ворог атакував ракетами Дніпропетровську область. Цього разу окупанти випустили з тимчасово окупованого Криму чотири ракети повітряного базування "Іскандер-К".
- За повідомленням Повітряних сил ЗСУ зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" збили три ворожі крилаті ракети. А четверта також не долетіла до своєї цілі.
- Крім того, цієї ночі росіяни вдвічі гатили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Окупанти вдарили по населених пунктах громади півдесятком снарядів. На щастя, жертв та постраждалих немає.
- Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ворог дещо змінив тактику, і тепер не використовує ракети Х-101. Ймовірно росіяни зараз їх накопичують для майбутніх обстрілів України. Оскільки для атак по критичній інфраструктурі їм потрібна саме далекобійні високоточні ракети.