Для чого росіяни обстрілюють себе на ЗАЕС: у Зеленського озвучили підступні плани ворога

13 серпня 2022 , 19:58
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Джерело:

твіттер Михайла Подоляка

Російські війська продовжують періодичні обстріли території Запорізької атомної електростанції. Вони не лише роблять це для картинки пропаганди, а й з конкретною метою.

Про це заявив 13 серпня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Також він натякнув на бездіяльність деяких із міжнародних організацій у момент, коли на станції навіть заміновано енергоблоки

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Чому росія хоче пошкодити частину ЗАЕС

Радник пояснив, що справді створення чергового матеріалу для пропаганди кремля, є одним із мотивів обстрілів. Проте теж відіграє свою роль бажання росіян тиснути на цивільне населення південних областей. 

"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?" – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від'єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію,
– написав Подоляк. 

Після цього він згадав Міжнародне агентство з атомної енергії та Організацію об'єднаних націй. Мовляв, вона "продовжують уважно вивчати стелю".

Як реагують ці організації на обстріли

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

  • Окупанти ще 4 березня захопили місто Енергодар та Запорізьку АЕС, влаштувавши на її території стрілянину.
  • Відтоді росіяни поступово проникали у її систему управління – як наслідок, станцією почав керувати росатом і зараз загарбники намагаються від'єднати ЗАЕС від української енергосистеми. 
  • 5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час кожного з обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика та біля одного з енергоблоків, де розташовано ядерний реактор.
  • 6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.
  • Згодом стало відомим, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.
  • 13 числа окупанти знову стріляли у бік станції. Проміжок між вильотом та прильотом становив 3 – 5 секунд.

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Автор: Олександр Марчак