Для чого росіяни обстрілюють себе на ЗАЕС: у Зеленського озвучили підступні плани ворога

Російські війська продовжують періодичні обстріли території Запорізької атомної електростанції. Вони не лише роблять це для картинки пропаганди, а й з конкретною метою.

Про це заявив 13 серпня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Також він натякнув на бездіяльність деяких із міжнародних організацій у момент, коли на станції навіть заміновано енергоблоки.

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Радник пояснив, що справді створення чергового матеріалу для пропаганди кремля, є одним із мотивів обстрілів. Проте теж відіграє свою роль бажання росіян тиснути на цивільне населення південних областей.

"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?" – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від'єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію,

– написав Подоляк.

Після цього він згадав Міжнародне агентство з атомної енергії та Організацію об'єднаних націй. Мовляв, вона "продовжують уважно вивчати стелю".

Як реагують ці організації на обстріли

ООН – генсек ООН Антоніу Гутерреш зробив офіційну заяву, де закликав демілітаризувати територію довкола атомної електростанції. Він сказав, що звертається до всіх сторін "конфлікту" із закликом "проявити здоровий глузд та розум".

– генсек ООН Антоніу Гутерреш зробив офіційну заяву, де закликав демілітаризувати територію довкола атомної електростанції. Він сказав, що звертається до всіх сторін "конфлікту" із закликом "проявити здоровий глузд та розум". МАГАТЕ – генеральний директор Маріано Ґроссі сказав, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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