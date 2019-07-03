22:32
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, сьогодні
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, сьогодні
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Об'єднані сили націоналістів зможуть подолати бар'єр у 5% завдяки явці виборців, – політолог

      1258 Читать новость на русском
      Об'єднані націоналісти зможуть пройти до Ради
      Об'єднані націоналісти зможуть пройти до Ради / ВО "Свобода"

      Український політолог Петро Олещук в інтерв’ю "4 каналу" заявив про свою упевненість щодо проходу об'єднаних сил націоналістів та патріотів ВО "Свобода" до Верховної Ради. Одним із найважливіших чинників потрапляння в склад ВР, за його словами, є саме об'єднання націоналістів, яке було ухвалено 9 червня 2019 року та яке значно підвищить відсоткову явку виборців і подолає необхідний 5% бар’єр.

      Петро Олещук запевняє, що об'єднані сили націоналістів, що йдуть на парламентські вибори у списку "Свободи", подолають 5% виборчий бар’єр завдяки сукупній явці своїх виборців. Політолог наголошує, що на відміну від ймовірно низької явки прихильників інших партій, у націоналістів явка буде майже 100%. Такий чинник, за думкою Олещука, зумовлений мобільністю, відповідальністю та дисциплінованістю прихильників ВО "Свобода".

      Зазначимо, що не останню роль у цьому позитивному прогнозі відіграє нещодавнє об’єднання націоналістів та патріотів у єдину партію ВО "Свобода".

      Політолонг
      Політолог Петро Олещук запевняє, що об'єднані сили націоналістів пройдуть до Ради

      Об’єдналися між собою: ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Українська добровольча армія, ОУН та Конгрес українських націоналістів.

      У першу п'ятірку лідерів входять досить відомі діячі націоналістичного руху останніх років – лідер "Свободи" Олег Тягнибок, лідер "Національного корпусу» Андрій Білецький, командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко та віцеспікер Верховної Ради України VII скликання Руслан Кошулинський.

      Також політолог Петро Олещук звернув увагу на принципово нову тенденцію до об'єднання, а що стосується націоналістів, то ситуація взагалі цікава, бо вони не об’єднуються майже ніколи. Варто згадати ще одну значну перевагу, що була зазначена Олещуком – усталені та непохитні погляди націоналістів. На відміну від багатьох партій та політиків, вони нікому не змінювали свої ідеологічні уподобання.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      5372
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 ВО "Свобода"
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та перевірка СБУ кандидатів у нардепи
      сьогодні , 22:09 Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та перевірка СБУ кандидатів у нардепи
      244
      Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      сьогодні , 22:01 Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      Ольга Черненко 210
      Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      сьогодні , 20:01 Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      Ірина Поліщук 681
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      сьогодні , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 1569
      Операция ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки прошла блестяще: детали
      сьогодні , 19:00 Операция ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки прошла блестяще: детали
      Юрій Бутусов 2233
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук