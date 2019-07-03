Об'єднані сили націоналістів зможуть подолати бар'єр у 5% завдяки явці виборців, – політолог

Український політолог Петро Олещук в інтерв’ю "4 каналу" заявив про свою упевненість щодо проходу об'єднаних сил націоналістів та патріотів ВО "Свобода" до Верховної Ради. Одним із найважливіших чинників потрапляння в склад ВР, за його словами, є саме об'єднання націоналістів, яке було ухвалено 9 червня 2019 року та яке значно підвищить відсоткову явку виборців і подолає необхідний 5% бар’єр.

Петро Олещук запевняє, що об'єднані сили націоналістів, що йдуть на парламентські вибори у списку "Свободи", подолають 5% виборчий бар’єр завдяки сукупній явці своїх виборців. Політолог наголошує, що на відміну від ймовірно низької явки прихильників інших партій, у націоналістів явка буде майже 100%. Такий чинник, за думкою Олещука, зумовлений мобільністю, відповідальністю та дисциплінованістю прихильників ВО "Свобода".

Зазначимо, що не останню роль у цьому позитивному прогнозі відіграє нещодавнє об’єднання націоналістів та патріотів у єдину партію ВО "Свобода".



Політолог Петро Олещук запевняє, що об'єднані сили націоналістів пройдуть до Ради

Об’єдналися між собою: ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", Українська добровольча армія, ОУН та Конгрес українських націоналістів.

У першу п'ятірку лідерів входять досить відомі діячі націоналістичного руху останніх років – лідер "Свободи" Олег Тягнибок, лідер "Національного корпусу» Андрій Білецький, командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко та віцеспікер Верховної Ради України VII скликання Руслан Кошулинський.

Також політолог Петро Олещук звернув увагу на принципово нову тенденцію до об'єднання, а що стосується націоналістів, то ситуація взагалі цікава, бо вони не об’єднуються майже ніколи. Варто згадати ще одну значну перевагу, що була зазначена Олещуком – усталені та непохитні погляди націоналістів. На відміну від багатьох партій та політиків, вони нікому не змінювали свої ідеологічні уподобання.