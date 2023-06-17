Очільники країн Африки прибули в Росію і зустрілися з Путіним
Джерело:пресслужба президента ПАР
Делегація лідерів африканських країн 17 червня прибула в російський Санкт-Петербург. Там вони планують вести переговори з російським президентом Путіним.
Основною темою цієї розмови буде врегулювання війни між Україною і Росією. Крім цього, очільники країн Африки представлять президенту Росії свій "мирний план".
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Лідери африканських країн приїхали до Путіна
У пресслужбі президента Південно-Африканської Республіки наголосили, що Сиріл Рамафоса разом з очільниками Замбії, Коморських островів і Сенегалу, а також главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним.
Президент ПАР прибув до Петербурга / Відео Пресслужби президента ПАР
Представники Рамафоса наголосили що на цій зустрічі планують "шукати шляхи до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією". У пресслужбі очільника ПАР також зауважили, що ця війна призвела до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності.
Згодом російські ЗМІ повідомили, що делегацію лідерів країн Африки Владімір Путін прийняв у Костянтинівському палаці у Петербурзі. Перемовини тривають і досі.
Наостанок представники Рамафоса сказали, що вже 18 червня президент повернеться назад у Південно-Африканську республіку.
Нещодавно лідери африканських країн відвідали Україну
- У Київ 16 червня прибула делегація лідерів країн Африки на чолі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосу. Однією з причин цієї поїздки стало обговорення африканської версії "мирного плану" щодо врегулювання війни проти України.
- Під час цього візиту російські загарбники пустили балістичні ракети в бік столиці. Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це буцімто жодним чином не вплинуло на роботу політиків.
- Далі Магвенья зробив цинічну заяву, що начебто "не помітили" ракетного обстрілу Києва. Тоді, як у Київській області внаслідок падіння уламків збитих ракет постраждали 4 людини, зокрема, 2 дітей.
- Володимир Зеленський згодом висловився, щодо "мирного плану" глав африканських країн. Український очільник наголосив, що переговори з Росією можливі після виведення всіх військ окупантів з території України.