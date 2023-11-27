Замерзли на смерть: в Одесі знайшли тіла трьох людей, що загинули від негоди
Джерело:"Думська"
В Одесі 27 листопада знайшли тіла 3 людей, які замерзли на смерть. Ймовірною причиною їх загибелі могла стати негода, яка панувала напередодні у місті.
Так, 26 листопада в Одеській області фіксували сильний снігопад і шквальний вітер. Наразі достеменно невідомо, ким були загиблі люди в Одесі.
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В Одесі на смерть замерзли люди
Журналісти видання "Думська", посилаючись на джерела у правоохоронних органах зазначили, що тіла 3 загиблих людей виявили в Одесі 27 листопада. Слідів насильницької смерті на зазначених особах – не виявили.
У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки й на Привокзальній площі – чоловіка,
– зазначили у виданні.
Водночас журналісти "Думської" припускали, що загиблими могли бути бездомні. Однак у коментарі журналістам "Громадського" поліція Одещини цю інформацію не підтвердила.
Зрештою правоохоронці у коментарі виданню "РБК-Україна" розповіли, що тіла вже направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смертей. У поліції наголосили, що, за попередніми даними, ці люди могли загинути від переохолодження.
Одесу накрила потужна негода
- В Одеській області 26 листопада накрила потужна негода, утворивши ожеледицю на дорогах. У самій Одесі також був і шквальний вітер, який перекинув дерева на дороги, обмеживши рух для автівок.
- Згодом стало відомо, що внаслідок негоди в Одесі зламалася опора лінії електропередач. Через негоду також були знеструмлені кілька десятків населених пунктів в області.
- Крім того, в Одесі зупинили роботу великі районні котельні. У місті також були проблеми з водопостачанням.
- Внаслідок поганої погоди школи в Одесі вирішили перевести на дистанційну форму навчання. Так, 27 листопада діти повинні були навчатися онлайн і не йти у школу через сильний снігопад і шквальний вітер.