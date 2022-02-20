Один артилерійський постріл може призвести до війни, – Зеленський про ескалацію Росії

Зараз ситуація на Донбасі така напружена, що до повномасштабної війни з Росією можуть призвести один обстріл або артилерійський постріл. Водночас до бойових дій можуть призвести провокації.

Про це в інтерв'ю заявив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що у контексті кількості російських військ провокації, дійсно, дуже небезпечні.

Важливо Функціонування КПВВ "Щастя" призупинили через регулярні обстріли

Як сказав Зеленський, на тимчасово окупованих територіях у Криму та на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

Так що провокації, дійсно, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський постріл можуть призвести до війни,

– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що побоювання поділяють сусідні з Україною країни.

"Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії, Литва. і Естонія, Латвія, Молдова – вони знають, до чого це може привести. Так що нам потрібно бути дуже обережними", – додав президент.

Ситуація на Донбасі почала загострюватися 17 лютого. Тоді окупанти гатили по позиціях наших захисників аж 60 разів. Відтоді кількість обстрілів постійно збільшується. 18 лютого їх було 66, а 19 лютого – вже 136.

До теми Під кордонами України 150 тисяч російських військ, – Зеленський

Напередодні Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Український лідер підкреслив, що наша країна прагне миру. Варто зазначити, що промова Зеленського у Мюнхені була доволі різкою та рішучою, зокрема президент сказав, що:

Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього.

Щоб допомогти Україні не потрібно щоразу казати, скільки цих військових, скільки техніки, а потрібно сказати, скільки нас. Щоб допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати ймовірного вторгнення. Ми захищатимемо свою землю.

Нам не будуть потрібні ваші санкції після того, як почнеться бомбардування, чи будуть стріляти по нашій державі, чи якщо у нас не буде наших кордонів, економіки, чи будуть окуповані території.

Зауважимо, що така промова запала в душу не лише прихильникам Зеленського, а й його опонентам.