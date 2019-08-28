02:09
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Один з ключових претендентів на пост глави "Укроборонпрому" не братиме участі в конкурсі

      44 Читать новость на русском
      Олексій Тимофєєв
      Олексій Тимофєєв / facebook

      Відомий топ-менеджер та бізнесмен Олексій Тимофєєв, який вважався одним із основних кандидатів на посаду гендиректора "Укроборонпрому", відмовився від участі у конкурсі.

      Про це сам Тимофєєв написав у своєму фейсбуці 27 серпня, зазначивши що "вийшов з процесу відбору на пост керівника" державного концерну. Він наголосив, що не має планів, на участь у конкурсі на цю посаду, який анонсував народний депутат від партії "Слуга Народу" та член наглядової ради "Укроборонпрому" Давид Арахамія.

      Читайте також: НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Гладковського

      Я брав участь у процесі відбору керівника концерну і пройшов ряд етапів, але на сьогодні з цього процесу вийшов. Кандидатом на цю позицію я більше не є. В конкурсі (якщо такий буде) участь брати не планую,
      – написав Тимофєєв.

      Він також додав, що продовжить займатися залученням інвестицій та реалізацією проектів у сфері енергетики і у виробничому секторі.

      Раніше ЗМІ повідомляли, що Олексій Тимофєєв є одним з основних претендентів на посаду генерального директора концерну "Укроборонпром". Також, спершу зазначалося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тимофєєва гендиректором концерну.
       
      Згодом Давид Арахамія заявив, що протягом двох місяців буде оголошено прозорий конкурс на посаду керівника концерну.
       
      Починаючи з лютого 2018 року главою "Укроборонпрому" є Павло Букін. У лютому – березні 2019 року програма "Наші гроші" оприлюднила розслідування про розкрадання в оборонному секторі України. За даними журналістів, фігуранти схеми заробили мінімум 250 мільйонів гривень під час війни на Донбасі.

      У програмі йшлося, що учасники групи за допомогою фірм-прокладок скуповували контрабандою вживані запчастини до військової техніки в Росії і у два – чотири рази дорожче перепродавали їх заводам "Укроборонпрому". Згідно з розслідуванням, Букін входив до переліку учасників схеми.
       

      1 та 2 частина розслідування "Наші гроші" – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      3 частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

      4 та 5 частина – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі"

      blog_ava
      Призначення Шуфрича – це не дуже вдалий крок, – Гайдай
      27 серпня
      3911
      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      27 серпня , 22:10 Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      2402
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      27 серпня , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 1104
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      27 серпня , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      1238
      Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      27 серпня , 20:46 Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      2803
      Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      27 серпня , 20:45 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      Світлана Попова 1120
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук