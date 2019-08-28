Один з ключових претендентів на пост глави "Укроборонпрому" не братиме участі в конкурсі
Відомий топ-менеджер та бізнесмен Олексій Тимофєєв, який вважався одним із основних кандидатів на посаду гендиректора "Укроборонпрому", відмовився від участі у конкурсі.
Про це сам Тимофєєв написав у своєму фейсбуці 27 серпня, зазначивши що "вийшов з процесу відбору на пост керівника" державного концерну. Він наголосив, що не має планів, на участь у конкурсі на цю посаду, який анонсував народний депутат від партії "Слуга Народу" та член наглядової ради "Укроборонпрому" Давид Арахамія.
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Я брав участь у процесі відбору керівника концерну і пройшов ряд етапів, але на сьогодні з цього процесу вийшов. Кандидатом на цю позицію я більше не є. В конкурсі (якщо такий буде) участь брати не планую,
– написав Тимофєєв.
Він також додав, що продовжить займатися залученням інвестицій та реалізацією проектів у сфері енергетики і у виробничому секторі.
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3 частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
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