Один з ключових претендентів на пост глави "Укроборонпрому" не братиме участі в конкурсі

Відомий топ-менеджер та бізнесмен Олексій Тимофєєв, який вважався одним із основних кандидатів на посаду гендиректора "Укроборонпрому", відмовився від участі у конкурсі.

Про це сам Тимофєєв написав у своєму фейсбуці 27 серпня, зазначивши що "вийшов з процесу відбору на пост керівника" державного концерну. Він наголосив, що не має планів, на участь у конкурсі на цю посаду, який анонсував народний депутат від партії "Слуга Народу" та член наглядової ради "Укроборонпрому" Давид Арахамія.

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Я брав участь у процесі відбору керівника концерну і пройшов ряд етапів, але на сьогодні з цього процесу вийшов. Кандидатом на цю позицію я більше не є. В конкурсі (якщо такий буде) участь брати не планую,

– написав Тимофєєв.

Він також додав, що продовжить займатися залученням інвестицій та реалізацією проектів у сфері енергетики і у виробничому секторі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олексій Тимофєєв є одним з основних претендентів на посаду генерального директора концерну "Укроборонпром". Також, спершу зазначалося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тимофєєва гендиректором концерну.

Згодом Давид Арахамія заявив, що протягом двох місяців буде оголошено прозорий конкурс на посаду керівника концерну.

Починаючи з лютого 2018 року главою "Укроборонпрому" є Павло Букін. У лютому – березні 2019 року програма "Наші гроші" оприлюднила розслідування про розкрадання в оборонному секторі України. За даними журналістів, фігуранти схеми заробили мінімум 250 мільйонів гривень під час війни на Донбасі.



У програмі йшлося, що учасники групи за допомогою фірм-прокладок скуповували контрабандою вживані запчастини до військової техніки в Росії і у два – чотири рази дорожче перепродавали їх заводам "Укроборонпрому". Згідно з розслідуванням, Букін входив до переліку учасників схеми.



1 та 2 частина розслідування "Наші гроші" – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

3 частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром "

4 та 5 частина – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі"