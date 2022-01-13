ОДКБ схвалить план виведення "миротворців" з Казахстану 13 січня

Міністри оборони країн-учасниць ОДКБ проведуть у четвер, 13 січня, позачергове засідання. Вони обговорюватимуть, як виводити своїх "миротворців" із Казахстану.

Зустріч проведуть в онлайн-режимі. Таку інформацію оприлюднив Володимир Занейтдінов, речник Організації договору про колективну безпеку.

Читайте також Токаєв достроково скасував надзвичайну ситуацію в кількох регіонах Казахстану

Проєкт рішення вже передали на затвердження

Занейтдінов уточнив, що президент Касим-Жомарт Токаєв хоче завершити "миротворчу місію" ОДКБ у Казахстані з 13 січня 2022 року. Він звернувся з таким проханням до Нікола Пашиняна – вірменського прем'єра, який очолює Раду колективної безпеки організації. В ОДКБ вже підготували проєкт відповідного рішення. Наразі документ передали на затвердження лідерам держав-членів.

Виведення "миротворців" триватиме до 10 днів

Раніше Токаєв пояснив, що "миротворчий контингент" з країни виводитимуть у кілька етапів. Політик сподівається, що на це піде щонайбільше 10 днів. Він заявив, що ситуація у Казахстані стабілізувалася. 12 січня у ході наради в Алмати казахський лідер подякував ОДКБ за підтримку. Протестувальників він традиційно називав "бандитами й терористами".

ОДКБ ввела війська на прохання Токаєва

Масштабні протести спалахнули в Казахстані на початку 2022 року. Приводом стало різке підвищення цін на скраплений газ – воно було "останньою краплею". За цим крилися й інші причини масового обурення – політичні.

Не усі казахські військові погоджувалися на придушення акцій протесту. Тому Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану. Там відгукнулися.

Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану. Там відгукнулися. "Миротворчу місію" очолив російський генерал Андрій Сердюков. Зауважимо, що у 2014 році він був одним з організаторів та керівників військової операції з захоплення українського Криму.

У Кремлі заявили, що загалом у Казахстан відправили 2 030 іноземних "миротворців".

Як опозиційний журналіст описав роль Росії у подіях в Казахстані: дивіться відео