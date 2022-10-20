Одним залпом HIMARS ЗСУ знищили кілька осередків росіян у Бериславі: супутникові фото

Українські захисники продовжують ювелірними ударами знищувати ворожі об'єкти на тимчасово окупованій території Херсонщини. Так, у Бериславі в один день ЗСУ пошкодили два штаби та один склад БК противника.

Окупанти втрачають не лише склади

Поліцейський відділок, окупаційна адміністрація та склад з боєприпасами, усе це – знищено одним прицільним залпом HIMARS у Бериславі на Херсонщині.

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Наслідки вдалої ракетної атаки підтверджують свіжі супутникові знімки Берислава, оприлюднені у OSINT-аналітиком, який працює під псевдонімом NLwartracker.

Згідно з даними аналітика, ЗСУ уже близько двох місяців цілодобово "прочищають" собі шлях наступу на Херсон.

Трохи інформації про візити пана HIMARS до міста Берислав Херсонської області. ЗСУ вже майже 2 місяці готують поле бою на Херсонщині. Цілодобово знищуючи не тільки матеріально-технічні склади, а й пункти управління. Починаючи з 29 серпня, коли три цілі – міська адміністрація, поліцейське управління і склад припасів – були вражені одночасно, що призвело до їх повного знищення, – зазначив аналітик.

Він також опублікував супутникові фото, які це підтверджують.

Конкретні ворожі об'єкти, які знищено

Поліцейське управління [геолокація 46.83848, 33.42661] складалось із 3 будівель, які були зруйновані залпом ракет.

У цей час було уражено міську "адміністрацію" [геолокація 46.83662, 33.42513], що призвело до руйнування ще 3 будівель.

Також було знищено склад БК з координатами [46.84493, 33.42647], який російські військові використовували для забезпечення армії на східному Херсонському фронті.



ЗСУ прицільно нищать ворожі об'єкти на Херсонщині / Фото Maxar

Усі три удари було завдано в один і той самий день і час, що свідчить про високий ступінь координації ракетних підрозділів ЗСУ,

– зауважує аналітик.

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