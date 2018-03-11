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Однорічна дівчинка встановила рекорд України

22:16, 11 березня 5783 Читать новость на русском

Олівію Шпитко встановила рекорд України. Стала наймолодшим роллером – в 12 місяців вже встала на ролики.

Олівії Шпитко всього лише рік та чотири місяці. Вона ще говорити не вміє, а вже катається на роликових ковзанах. І має офіційний титул наймолодшої дитини-роллера в Україні.

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Дівчинка почала займатися роллер спортом в один рік, після чого вільно навчилася кататися за короткий строк – три місяці. Ролики на заняття із тренером узяли лише на другий день. Спочатку прийшли з власними іграшками, щоб краще познайомити дівчинку із тренером.

Щоби підтвердити звання найменшого спортсмена України, Олівії треба було лише продемонструвати свої вміння. Вона кілька разів проїхалася вздовж роллер-дрому, усміхаючись та позуючи для чисельних операторів. Рекордсменка перевершила результат своєї попередниці.

Три роки тому найменшою роллер-спортсменкою визнали киянку Варвару Ведмідь. Їй тоді був рік і сім місяців. Тобто на три місяці більше, ніж Олівії.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Діти Новини Києва Рекорди
Джерело: 24 Канал
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