У Зеленського назвали цілі, яких має досягти Україна за підсумками війни з росією

Українські війська попри ведення оборони по всій лінії зіткнення на визначених ділянках проводять контрнаступ. Україна прагне звільнити окуповані території, а також демілітаризувати росію.

В ОП заявили про спеціальну військову контроперацію

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що спеціальна військова контроперація України обов'язково досягне своїх цілей.

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Як наголосив Подоляк, військова контроперація містить 5 пунктів, які передбачають:

вигнання росії з України;

ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон;

демілітаризація росії;

знищення репутації "імперії зла";

перетворення росії на ізольований "табір для своїх".

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На деяких напрямках Україна досягла вже неабияких успіхів. Станом на 153 день війни українські військові ліквідували майже 40 тисяч окупантів. Окрім того, знищено багато техніки ворога. Зокрема, 1737 танків, 222 літаки та 189 вертольотів, понад 720 безпілотників.

Також страждає економіка росії, оскільки в липні Європейський Союз затвердив уже 7 пакет санкцій проти режиму владіміра путіна. Під забороною опинилося російське золото. Також ембарго на золото росії запровадили й США.

У російської армії вже зараз багато проблем із новітніми ракетами певної дальності. Через це окупанти переобладнують зенітно-ракетні комплекси і гатять з С-300 по наземних цілях, які для цього не призначені.

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