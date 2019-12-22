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      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – проти кого об'єдналися Тимошенко, Медведчук та регіонали, які наслідки може мати справа Шеремета для нової влади та що чекає на "Газпром".

      1. Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа

      ринок землі опозиція

      Вже років з десять Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук та регіонали не співпрацювали настільки плідно та відкрито. Вони разом блокують президію Верховної Ради, разом зривають засідання аграрного комітету. Разом агітують на телебаченні, разом допомагають акціям протесту.

      Все найважливіше про ринок землі.

      2. Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів

      хакери росія путін

      Британські та американські кіберрозвідники ідентифікували особи двох російських хакерів, які завдали серйозної шкоди як США, так і Великій Британії.

      Ще більше цікавих матеріалів за темою – шукайте тут.

      3. Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленскому

      Павло Шеремет

      Фактически дело Шеремета перерастает в конкуренцию двух взглядов на ветеранско-волонтерское сообщество. Двух полярных образов.

      Все что известно о деле Шеремета – здесь.

      4. Дорогой для "Газпрома", но не долгосрочный для "Нафтогаза": сценарии газового контракта

      газовий контракт

      Краткосрочное соглашение с Украиной решает тактические проблемы "Газпрома", но ставит под вопрос стратегические перспективы компании.

      Все самое важное о газовом контракте –  смотрите здесь!

      5Стратегическое поражение Кремля, или Потенциальное банкротство "Газпрома"

      Газпром банкроцтво

      Конфликт вокруг поставок российского газа из острой фазы постепенно переходит в хроническую. В целом конфигурация этого направления уже определилась. Кремль после потери Украины получил два стратегических поражения, которые уже невозможно "переиграть".

      Читайте больше материалов о "Газпроме".

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Новини політики Публікації Володимир Зеленський хакери Ринок землі Газпром Газовий контракт
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