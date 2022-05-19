Оксана Грищук зайняла місце скандального Тупицького у Конституційному Суді

Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного Суду України. Вона зайняла місце скандального Олександра Тупицького, термін повноважень якого завершився 15 травня.

Оксану Грищук була призначення на посаду указом президента Володимира Зеленського ще 26 листопада 2021 року. Однак її повноваження почалися від дня складання присяги, тобто з 19 травня.

Цікаво ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови КСУ Тупицького

Грищук вручили атрибути судді

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету.

Сьогодні, 19 травня, на пленарному засіданні Конституційного Суду Оксана Грищук склала присягу судді. Їй вручили відповідні атрибути – мантію судді, нагрудний знак та посвідчення.

Головуючий у КС заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий привітав Оксану Грищук на новій посаді та наголосив, що вона стала суддею у важкий для країни час.

Ми не можемо вже бути тими ж, якими були до цієї жахливої війни, тому я вітаю вас із складанням присяги. Насамперед хочу побажати, щоб лихо війни обійшло вас і вашу сім'ю стороною,

– звернувся Головатий.

Також головуючий зазначив, що моменту урочистості додало те, що Грищук склала присягу у День вишиванки.

На засіданні був присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також привітав Грищук з призначенням на нову посаду.

Що відомо про попередника Грищук

Цікаво – випуск "Наші гроші" про статки екссудді Тупицького: дивіться відео