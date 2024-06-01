Окупанти атакували дві гідроелектростанції: обладнання критично пошкоджене

Ця ніч була важка для української енергетики. Росія обстріляла енергетичні обʼєкти в пʼяти областях, під ударом опинились і дві ГЕС.

Крім цього, росіяни влучили в інфраструктуру поруч зі станціями.

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Пошкодження на ГЕС критичні

В Укргідроенерго повідомили, що пошкодження обладнання на гідроелектростанціях – критичні.

Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків,

– повідомили у відомстві.

Яка ситуація в енергосистемі натепер і чи вимикатимуть світло Унаслідок бойових дій сьогодні зранку відключилася повітряна лінія обленерго, знеструмлено майже 2 тисячі абонентів. Загалом унаслідок ворожих обстрілів залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.



Ситуація в енергосистемі складна, і через нічну атаку ворога графіки відключень світла в країні можуть змінюватися. Водночас 1 червня графіки відключення світла прогнозуються лише з 18:00 до 23:00.

З початку повномасштабного вторгнення Росією було випущено понад 110 ракет по всіх ГЕС і ГАЕС Укргідроенерго. Також ворог знищив Каховську ГЕС.

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Що відомо про нічну атаку по Україні