Окупанти атакували дві гідроелектростанції: обладнання критично пошкоджене
1 червня 2024, 13:46Читать новость на русском
Джерело:Укргідроенерго
Ця ніч була важка для української енергетики. Росія обстріляла енергетичні обʼєкти в пʼяти областях, під ударом опинились і дві ГЕС.
Крім цього, росіяни влучили в інфраструктуру поруч зі станціями.
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Пошкодження на ГЕС критичні
В Укргідроенерго повідомили, що пошкодження обладнання на гідроелектростанціях – критичні.
Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків,
– повідомили у відомстві.
Яка ситуація в енергосистемі натепер і чи вимикатимуть світлоУнаслідок бойових дій сьогодні зранку відключилася повітряна лінія обленерго, знеструмлено майже 2 тисячі абонентів. Загалом унаслідок ворожих обстрілів залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.
Ситуація в енергосистемі складна, і через нічну атаку ворога графіки відключень світла в країні можуть змінюватися. Водночас 1 червня графіки відключення світла прогнозуються лише з 18:00 до 23:00.
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Що відомо про нічну атаку по Україні
- У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну, випустивши 53 ракети та 47 ударних БпЛА.
- Сили ППО змогли збити 81 повітряну ціль: 35 крилатих ракет та 46 дронів.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог атакував 5 об'єктів енергетики: у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
- Крім цього, ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, завдавши обладнанню серйозної шкоди.
- Є влучання і на Львівщині – 6 крилатих ракет влучили в 3 об'єкти критичної інфраструктури. 4 людини зазнали поранень.
- Також у Вінницькій області загорівся об'єкт критичної інфраструктури.
- У Міненерго зазначили, що це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об'єктах країни від з 22 березня.
- На атаку відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія несе лише терор і закликав західних партнерів надати Україні додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО. А також розширити й пришвидшити постачання F-16 в Україну та забезпечити наших воїнів усіма потрібними спроможностями.