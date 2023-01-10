Росіяни можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища: Жданов оцінив загрозу

Українські збройні сили чинять потужний опір російським окупантам на Луганщині. Для того, щоб сповільнити рух наших захисників, ворог має намір підірвати дамбу Сватівського водосховища.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що ворог на Сватівському напрямку вчиняє наступальні дії на північному і південному флангах та продовжує діяти за принципом "зустрічного бою".

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Військовий експерт зазначив, що на сьогодні інших засобів зупинити просування українських військових, як за допомогою "зустрічного бою", окупанти не мають.

Жданов оцінив загрозу підриву дамби Сватівського водосховища: дивіться відео

Затримає рух ЗСУ на 4 – 5 днів

Жданов повідомив, що з'явились припущення щодо підриву росіянами Сватівської дамби. За його словами, експерти оцінюють, що це може затримати рух ЗСУ щонайбільше на 4 – 5 днів.

На його думку, враховуючи, що наразі морозна погода і на Луганщині тримається доволі низька температура – 13 – 15 градусів нижче нуля, водосховище добре промерзає.

А це означає, що скидання води буде меншим і лід залишиться на місці. Також по мерзлій землі вона буде розтікатися і замерзати. Тобто особливої хвилі навіть не буде,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що саме тому, ймовірний підрив дамби не буде становити великої загрози для Збройних сил України.

"Невідомо, чи бере це до уваги російське командування. Думаю, що так. Тому загроза підриву дамби на сьогодні є невеликою", – зазначив Олег Жданов.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти безжально обстрілюють навіть ті населені пункти, які вже деокуповані та контролюються ЗСУ. Зокрема, 9 січня внаслідок чергового обстрілу Луганщини загинуло 2 цивільні особи. Ще двоє людей отримали поранення.

За останній місяць лише один наш підрозділ знищив 78 одиниць ворожої техніки на Луганському напрямку. Нещодавно українські військові також розбили за добу понтонну переправу та 5 танків противника.

Лікарні в окупованому Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Зокрема, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні лікуються понад 100 найманців "елітного" військового батальйону "Вагнер".