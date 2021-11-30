Окупанти таємно завозять в ОРДЛО бойову техніку та озброєння, – розвідка

Російські збройні сили впродовж листопада 2021 року укріплюють бойові можливості. Вони постачають озброєння для оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території на Донеччині та Луганщині.

Бойовики таємно завозили залізничним і автомобільним транспортом з Росії бойову техніку, озброєння і боєприпаси. Крім цього, постачали засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та різне майно військового призначення.

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Що отримали окупанти

Підрозділи окупантів отримали понад 3 тисячі тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки та озброєння взимку. З російських ремонтних підприємств повернули чергову партію бойових машин, які відновили та вдосконалили.

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Головне управління розвідки України інформує.

Командування ЗС РФ протягом листопада продовжувало посилювати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення.

При цьому, до підрозділів противника доставлено понад 3 тис. тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки й озброєння у зимових умовах, повернено чергову партію бойових машин, відновлених та модернізованих на російських ремонтних підприємствах.