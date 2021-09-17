Окупанти відкрили на Донбасі майже 400 пунктів для голосування на виборах до Держдуми

На території окупованого Донбасу відкрили майже 400 інформаційних центрів, які дають змогу в режим онлайн проголосувати на виборах у Держдуму. Більшість з них діє в окремих районах Донецької області.

Про те, що на окупованій частині Донбасу працюють пункти для голосування на російських виборах, повідомляють ЗМІ так званих "республік".

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На окупованому Донбасі люди можуть голосувати на виборах у Держдуму

В окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центри для голосування, на території непідконтрольних земель Донеччини – 255. У більшості інформаційних центрів є волонтери, які консультують, як проголосувати.

Окрім цього, жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть віддати свій голос навіть з дому, якщо мають стабільний інтернет.

Аби скористатися системою російського електронного голосування, потрібно мати обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг Росії.

Вибори у Держдуму Росії: коротко

Голосування за депутатів у Держдуму Росії проходитимуть 17 – 19 вересня 2021 року.

Раніше Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах.

Самі росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі.

Водночас Україна виступила з вимогою розширити санкції проти Росії через вибори в Держдуму на окупованих територіях.